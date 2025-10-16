CTET Dec 2025: सीटेट दिसंबर के लिए के जानिए कब जारी होगा नोटिफिकेशन, ये रहा लेटेस्ट अपेडट

CTET December 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से सीटेट परीक्षा को लेकर लाखों उम्मीदवार अपडेट का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि सीबीएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि अगले महीने नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है. नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी किया जाएगा. इसके बाद उम्मीदवार स्टेप वाइज अपनी जानकारी दर्ज कर फॉर्म भर सकते हैं.

हर साल सीबीएसई की ओर से साल में दो बार सीटेट की परीक्षा का आयोजन होता है. पहली परीक्षा जुलाई और दूसरी दिसंबर के महीने में आयोजित की जाती है. सीटेट का पेपर 1 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को क्लास 1 से 5 तक पढ़ाने का मौका मिलेगा. जबकि पेपर 2 में पास होने वाले उम्मीदवारों को क्लास 6 से 8 तक पढ़ाने का मौका मिलेगा. सीटेट परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को सेंट्रल स्कूलों में पढ़ाने का मौका मिलता है.

कौन दे सकता है सीटेट की परीक्षा

सीटीईटी पेपर-1 में शामिल होने के लिए (CTET Paper - 1 Eligibility )

कम से कम 50 परसेंट नंबरों के साथ 12वीं पास और साथ ही दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन/50 नंबरों के साथ 12वीं पास एवं 4 वर्षीय B.EI.Ed या 50 प्रतिशत नंबरों के साथ 12वीं पास और दो साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन (स्पेशल एजुकेशन)

सीटीईटी पेपर-2 की योग्यता ( CTET Paper - 1 Eligibility )

ग्रेजुएशन एवं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए,ग्रेजुएशन एवं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन/ या 50 परसेंट मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन और बीएड या 50 परसेंट नंबर के साथ 12वीं पास और 4 साल B.EI.Ed/ 50 परसेंट नंबर के साथ 12वीं पास और 4 साल B.A/B.Sc.Ed या B.A.Ed/B.Sc.Ed या 50 परसेंट नंबर के साथ ग्रेजुएशन एवं बीएड (स्पेशल एजुकेशन)

