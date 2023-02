Indian Bank Recruitment 2023: इंडियन बैंक ने निकाली भर्ती, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 220 पद

ICAI CA May 2023: सीए फाइनल, इंटर और फाउंडेशन परीक्षा के लिए आवेदन का आखिरी दिन कल, जल्द करें Apply

बैंक शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को साक्षात्कार या लिखित / ऑनलाइन परीक्षा के बुलाएगा. लिखित परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू देना होगा. लिखित परीक्षा में 100 अंकों के प्रश्न होंगे. यह परीक्षा 2 घंटे की होगी. जबकि साक्षात्कार 100 अंकों के लिए आयोजित किया जाएगा.

इंडियन बैंक की स्पेशलिस्ट भर्ती 2023 के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 850 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को 175 रुपये का शुल्क देना होगा. आवेदन शुल्क का भुगतान उम्मीदवारों को ऑनलाइन मोड में करना होगा.

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरूः 16 फरवरी 2023 से

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथिः 28 फरवरी 2023 तक

Indian Bank SO 2023 posts: ऐसे करें आवेदन

1.सबसे पहले उम्मीदवार इंडियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.indianbank.in पर जाएं.

2.होमपेज पर करियर टैब पर क्लिक करें.

3.इसके बाद “Click here for Registration under RECRUITMENT OF SPECIALIST OFFICERS 2023” लिंक पर क्लिक करें.

4.रजिस्टर करें और आवेदन पत्र भरें.

5.शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म जमा करें.

6.भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट ले लें.