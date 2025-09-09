सेना से रिटायरमेंट के बाद किन नौकरियों में मिलता है आरक्षण? ये रही पूरी लिस्ट

Indian Army Retirement Reservation: इंडियन आर्मी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और पावरफुल सेनाओं में से एक है. इसमें सक्रिय जवानों की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है. भारतीय सेना में 14 जून 2022 को अग्निवीर योजना लागू की, जिसने जवानों की सर्विस और रिटायरमेंट प्रक्रिया में बदलाव किया गया. इस योजना के तहत थलसेना, नौसेना और वायु सेना में भर्ती होने वाले नॉन ऑफिसर रैंक के जवानों की सर्विस 4 साल की होती है, जबकि सिर्फ 25% को पूरी सर्विस का मौका मिलता है. सरकार इन रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए कई विभागों और नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला किया है. जानिए सेना से रिटायरमेंट के बाद किन नौकरियों में आरक्षण मिलता है...
अग्निवीर योजना क्या है
अग्निवीर योजना के तहत थलसेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल होने वाले नॉन-ऑफिसर रैंक के 75% जवान सिर्फ 4 साल के लिए सेवा करेंगे. 25% जवान ही सेवा पूरी करेंगे. चार साल बाद रिटायर होने वाले जवानों को 11.71 लाख रुपए दिए जाते हैं. इन जवानों को पेंशन का लाभ नहीं मिलता है.
किन नौकरियों में मिलता है आरक्षण
सरकार ने रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए 10% सीटें आरक्षित करने का फैसला लिया है. इसके तहत उन्हें उम्र और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) में भी छूट मिलेगी।1. केंद्रीय सुरक्षा बल (Central Armed Police Forces)
- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF)
- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)
- रेलवे सुरक्षा बल (RPF)
- सशस्त्र सीमा बल (SSB)
- सीमा सुरक्षा बल (BSF)
- रेलवे में सुरक्षा
- रेलवे में प्रशासन
- रेलवे में तकनीकी पद
- PSUs जैसे ONGC, BHEL, SAIL में आरक्षण
अग्निवीरों को राज्य स्तरीय पुलिस और सुरक्षा बलों में भर्ती में भी वरीयता मिलती है.4. सरकारी और अर्ध-सरकारी प्रशासनिक नौकरियां
- केंद्रीय और राज्य स्तर के प्रशासनिक विभाग
- शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्र के पद
केंद्रीय सुरक्षा बलों में 10% सीटें अग्निवीरों के लिए सुरक्षित रहेंगी. उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, पिछली भर्ती में 5 साल और नई भर्ती में 3 साल की छूट मिलेगी. फिजिकल टेस्ट (PET) में भी छूट मिलेगी. सभी केंद्रीय सुरक्षा बलों ने इसे लागू करने की मंजूरी दे दी है.आरक्षण का लाभ कैसे उठाएं?
- अपना अग्निवीर प्रमाण पत्र तैयार रखें. डिसचार्ज सर्टिफिकेट या सर्विस सर्टिफिकेट
- सरकारी नोटिफिकेशन पर नजर रखें और CAPF, रेलवे, राज्य पुलिस और PSUs में भर्तियां देखें.
- आयु और PET में छूट का दावा करें. आवेदन में इसका जिक्र करें.
- ऑनलाइन पोर्टल्स और जॉब अलर्ट सेट करें ताकि ताजा अपडेट और भर्ती के मौके छूटने न पाएं.
- रिटायर्ड जवानों को समान अवसर उपलब्ध कराना
- सेवा के अनुभव का फायदा सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थाओं में लेना
- नौकरी और पेंशन के साथ मान-सम्मान तय करना
- अग्निवीरों को करियर ग्रोथ देना
