IIM Lucknow Summer Placement: आईआईएम लखनऊ में छात्रों को मिले इतने ऑफर, जानिए कितना मिला हाइएस्ट पैकेज

IIM Lucknow summer Placement: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) लखनऊ में समर प्लेसमेंट ड्राइव खत्म हो चुकी है. इस बार 580 से अधिक जॉब ऑफर मिले.

नई दिल्ली:

IIM Lucknow summer Placement: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) लखनऊ में समर प्लेसमेंट की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है. लेकिन इस बार प्लेसमेंट काफी अच्छा रहा है. IIM लखनऊ में हाइएस्ट स्टाइपेंड के रूप में 3.95 लाख रुपये प्रति महीने दर्ज किया, हाइएस्ट इंटरनेशनल स्टाइपेंड के रूप में 2.5 लाख रुपये की पेशकश की और एवरेज स्टाइपेंड 1.67 लाख रुपये प्रति महीने मिला, जबकि पिछले साल यह 1.43 लाख रुपये प्रति महीने था.

इस प्लेसमेंट में 580 ऑफर मिले

इस प्लेसमेंट ड्राइव में, प्रबंधन संस्थान ने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम (PGP) के 41वें बैच के छात्रों और एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम (पीजीपी-एबीएम) के 22वें बैच के छात्रों के लिए 580 से अधिक ऑफर मिले हैं. इस साल एवरेज सैलरी 1.72 लाख रुपये प्रति महीने दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल यह 1.50 लाख रुपये प्रति महीने था. बैच के टॉप 50 प्रतिशत छात्रों को औसतन 2.18 लाख रुपये प्रति महीने सैलरी ऑफर किया गया. 

इन फील्ड के इंडस्ट्री हुए थे शामिल

आईआईएम लखनऊ के 2025-27 बैच में 187 नए छात्र और 345 छात्र शामिल हैं, जिन्हें अलग-अलग क्षेत्रों में पर्याप्त पूर्व कार्य अनुभव है. नई प्रतिभाओं और अनुभवी पेशेवरों के इसमें छात्रों को परामर्श, फिनांस, मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, Operation, रिटेलर और ई-कॉमर्स सहित कई इंडस्ट्री में पद हासिल करने में मदद की है.प्लेसमेंट ड्राइव का एक खास बात रही अदानी की भागीदारी रही.

ये बड़ी कंपनियों ने लिया था हिस्सा

प्लेसमेंट ड्राइव में एक्सेंचर, आदित्य बिड़ला समूह, एडोब, अल्वारेज़ एंड मार्सल, अमेरिकन एक्सप्रेस, अमेज़न, अर्गा इन्वेस्टमेंट्स, एवेंडस, एक्सिस कैपिटल, बैन एंड कंपनी, बर्नस्टीन, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, सिटी ग्रुप, कोलगेट-पामोलिव, डेलॉइट, ड्यूश बैंक, ईवाई पार्थेनॉन, गोदरेज, गोल्डमैन सैक्स, गूगल, एचयूएल, आईटीसी, जेपी मॉर्गन चेस, कियर्नी, केपीएमजी, मैरिको, मास्टरकार्ड, मैकिन्से एंड कंपनी, मीडिया.नेट, एमएमटी, पिडिलाइट, प्रॉक्टर एंड गैंबल, पीडब्ल्यूसी, रिलायंस, टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और वीज़ा जैसी प्रमुख भर्ती कंपनियों ने भाग लिया, जिससे आईआईएम लखनऊ के छात्रों में उनके निरंतर विश्वास की पुष्टि हुई.

