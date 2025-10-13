स्मार्टफोन के बाद AI का दौर, जानिए कौन से फ्री कोर्स बनाएंगे आपको फ्यूचर-रेडी

Career Option: स्मार्टफोन के बाद अब वक्त आ गया है एआई (Artificial Intelligence) का. ये टेक्नोलॉजी हमारे काम को आसान भी बना रही है और कई बार डराने भी लगी है. कहीं नौकरियां खतरे में हैं तो कहीं पर्सनल डेटा की सुरक्षा. लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि एआई अब हर जगह इस्तेमाल हो रहा है—इसलिए अगर इसे सीख लिया जाए, तो करियर में कभी रुकावट नहीं आएगी. अगर आप भी एआई सीखना चाहते हैं तो यहां कुछ टॉप फ्री और कम दाम वाले कोर्स दिए गए हैं, जिनसे आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की जानकारी पा सकते हैं.

एआई: कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स (IISc, बेंगलुरु)

एआई सीखने की शुरुआत करने वालों के लिए आईआईएससी, बेंगलुरु का यह कोर्स बेहतरीन विकल्प है. इसे एनपीटीईएल (NPTEL) प्लेटफॉर्म पर प्रोफेसर वी सुशीला देवी पढ़ा रही हैं. इस कोर्स में एआई के कई अहम विषय शामिल हैं—जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जेनेटिक एल्गोरिदम और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तीन महीने यानी 12 हफ्तों में पूरा होने वाला यह कोर्स 2 नवंबर 2025 से शुरू होगा. इसकी फीस सिर्फ 1000 रुपये है, और कोर्स पूरा करने पर छात्रों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा.

आईआईटी गुवाहटी का एआई प्रोग्राम

अगर आप एमसीए या एमएससी (मैथ्स) के छात्र हैं, तो आईआईटी गुवाहटी का यह ऑनलाइन प्रोग्राम आपके लिए खास है. यह कोर्स एआई के सिद्धांत और उसके वास्तविक जीवन में इस्तेमाल के तरीकों पर केंद्रित है. आठ हफ्तों में पूरा होने वाले इस कोर्स में छात्र डेटा साइंस और एआई की बुनियादी समझ हासिल कर सकते हैं. कोर्स की फीस भी सिर्फ 1000 रुपये रखी गई है और इसमें एनरॉलमेंट 19 अक्टूबर तक किया जा सकता है.

Swayam Plus का AI For All

अगर आप एआई की दुनिया में नए हैं और इसे एक आसान तरीके से समझना चाहते हैं, तो Swayam Plus का “AI For All” कोर्स आपके लिए सही रहेगा. यह कोर्स स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और आम लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि एआई क्या है, यह कैसे काम करता है और कैसे यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है.

एआई/एमएल यूजिंग पाइथन

कोडिंग और मशीन लर्निंग में रुचि रखने वालों के लिए यह कोर्स परफेक्ट है. इसमें पायथन भाषा के जरिए मशीन लर्निंग की तकनीकें सिखाई जाती हैं. कोर्स की ड्यूरेशन 36 घंटे की है और इसे पूरा करने के बाद आप एआई मॉडल्स को समझने और खुद बनाने की बेसिक जानकारी हासिल कर सकते हैं.

एआई के जरिए क्रिकेट एनालिटिक्स

स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह कोर्स मजेदार है. इसमें बताया जाता है कि कैसे एआई की मदद से खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का विश्लेषण किया जाता है और मैच के आंकड़ों से इनसाइट्स निकाली जाती हैं. 25 घंटे में पूरा होने वाला यह कोर्स उन लोगों के लिए है जो डेटा एनालिटिक्स को खेलों से जोड़ना चाहते हैं.

एजुकेटर्स के लिए एआई

शिक्षकों के लिए भी अब खास एआई कोर्स मौजूद हैं. 40 घंटे के इस कोर्स में बताया जाता है कि कैसे एआई को पढ़ाई में शामिल किया जा सकता है और क्लासरूम में स्मार्ट टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. फिजिक्स, केमिस्ट्री और अकाउंटिंग जैसे विषयों के लिए भी अलग-अलग कोर्स बनाए गए हैं, जिनकी ड्यूरेशन लगभग 45 घंटे की है. ये कोर्स डोमेन स्पेसिफिक एप्लिकेशन पर फोकस करते हैं.

गूगल एआई कोर्स (edX प्लेटफॉर्म)

अगर आप एकदम शुरुआती स्तर से सीखना चाहते हैं तो Google AI का फ्री कोर्स आपके लिए सबसे आसान रास्ता है. यह कोर्स edX प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और इसमें एआई के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसके काम करने के तरीके और इसके रोजमर्रा के उपयोग के बारे में विस्तार से बताया गया है.

बिगिनर्स के लिए फ्री एआई कोर्स

इस कोर्स की खास बात यह है कि इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग, मैथ्स या कंप्यूटर साइंस का कोई बैकग्राउंड होने की जरूरत नहीं है. यह उन सभी लोगों के लिए है जो सिर्फ यह समझना चाहते हैं कि एआई आखिर है क्या, यह कैसे सोचता है और कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल रहा है.

ये भी पढ़े-सैनिक स्कूल में कैसे मिलता है एडमिशन, जानिए फीस और करियर ऑप्शन