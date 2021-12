IBPS SO Admit Card 2021: स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्री-परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, 26 दिसंबर को है एग्जाम

IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) की प्री-परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी

IBPS SO Admit Card 2021: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के (SO) पदों के लिए होने वाली परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. जिन उम्मीदवारों ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के पदों के लिए आवेदन किया है. वो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की वेबसाइट पर जाकर प्री-परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें. IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) की प्री-परीक्षा 26 दिसंबर, 2021 को होने वाली है.