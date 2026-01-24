IBPS RRB क्लर्क मेंस परीक्षा का Admit card हुआ जारी, यहां से करें डाउनलोड

IBPS RRB Mains exam 2026 admit card out : बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने RRB क्लर्क मेंस परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. अब आप IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि मेंस परीक्षा 1 फरवरी 2026 को होने वाली है. बता दें इस भर्ती के जरिए कुल 8,002 पदों को भरा जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं आसान शब्दों में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का स्टेप.

IBPS RRB Clerk Mains Exam Admit Card out : कैसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं.

होमपेज पर आपको “CRP RRBs XIV” का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें.

अब “IBPS RRB Clerk Mains Admit Card 2026” वाले लिंक को चुनें.

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड (या जन्म तिथि) डालें.

स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को भरें और 'Login' बटन दबाएं.

आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा. इसे डाउनलोड करें और कम से कम दो प्रिंटआउट जरूर निकाल लें.

IBPS RRB Clerk Mains Exam Admit Card out : परीक्षा सेंटर जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अपना नाम, रोल नंबर, एग्जाम डेट्स, रिपोर्टिंग टाइम और एग्जाम सेंटर का पता जरूर चेक करें.

एग्जाम सेंटर पर जाते समय सिर्फ एडमिट कार्ड ले जाना काफी नहीं है. आपको अपने साथ एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी) और उसकी एक फोटोकॉपी भी ले जानी होगी. बिना एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ के आपको एग्जाम में एंट्री नहीं मिलेगी.

IBPS RRB Clerk Mains Exam Admit Card out : क्यों खास है यह परीक्षा?

IBPS RRB क्लर्क भर्ती में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मेंस परीक्षा के बाद कोई इंटरव्यू नहीं होता. अगर आप मेंस में अच्छा स्कोर करते हैं, तो आपकी नौकरी पक्की होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं.