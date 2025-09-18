विज्ञापन

IBPS PO प्री परीक्षा 2025 का रिजल्ट जानिए कब होगा जारी, ये रहा लेटेस्ट अपडेट

IBPS PO Prelims के नतीजों की कोई ऑफिशियल डेट घोषित नहीं बताई है. लेकिन उम्मीद है किक्टूबर के पहले सप्ताह या सितंबर के अंत तक परिणाम घोषित कर दिए जाएं. 

IBPS PO प्री परीक्षा 2025 का रिजल्ट जानिए कब होगा जारी, ये रहा लेटेस्ट अपडेट
नई दिल्ली:

IBPS PO Prelims Result 2025: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स (PO) की परीक्षा 17 से 24 अगस्त को पूरी कर ली थी. लेकिन अबतक न आंसर-की जारी हुआ है और न ही रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं दी गई है. ऐसे में इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब रिजल्ट जारी होने को लेकर अपडेट जानना चाहते हैं. हालांकि IBPS PO Prelims के नतीजों की कोई ऑफिशियल डेट तो घोषित नहीं की गई है लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह या सितंबर के अंत तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. 

IBPS PO Prelims Result ऑफिशियल वेबसाइट  ibps.in पर जारी होगा. उम्मीदवार अपने परिणाम चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज कर देख सकेंगे.  प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन मोड में आयोजित कई गई थी. इसमें ऑबजेक्टिव टाइप के सवाल पूछे गए थे. इसमें टोटल 100 नंबरों का सवाल था जिनमें 30 प्रश्न इंग्लिश लैंग्वेज और 35 प्रश्न क्वांटीटेटिव एप्टीट्यूड और 35 प्रश्न रिजनिंग से सवाल थे. एग्जाम के लिए उम्मीदवारों को 1 घंटे का समय दिया गया था.

देश के इन बैंकों में होगी भर्ती

इस वैकेंसी के जरिए कुल 5208 पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी. इस भर्ती के जरिए देश के अलग-अलग बैंकों में पोस्टिंग होगी. जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक,  बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पीओ की पोस्टिंग होगी.

अभी मेन्स परीक्षा होना बाकि

पीओ प्री परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा में शामिल होना होगा. इसके बाद ग्रुप डिस्कशन और डॉक्यूमेंट्स वेरफिकेशन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी. 

