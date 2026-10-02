IBPS क्लर्क का एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

IBPS एडमिट कार्ड जारी
इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन भी उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वो IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. IBPS क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 10 और 11 अक्टूबर को अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. परीक्षा से पहले उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें. आइए जानते हैं कि कैसे आप अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं.
ऐसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं
- होमपेज पर दिए गए CRP Clerical Cadre/CRP-CSA-XVI पर क्लिक करें
- यहां Download Online Preliminary Exam Call Letter for CRP Clerical के लिंक पर क्लिक करें
- नए लॉगिन पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/डेट ऑफ बर्थ डालें
- स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरें और सबमिट बटन दबाएं
- आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे यहां से डाउनलोड कर लें और प्रिंट भी लें
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