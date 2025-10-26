विज्ञापन

8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ जाएगी अग्निवीरों की सैलरी? जान लीजिए जवाब

Agniveer Salary: अग्निवीरों का वेतन केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़ा होता है, इसलिए 8वें वेतन आयोग का लाभ उन्हें भी मिलेगा.

नई दिल्ली:

Agniveer Salary: अग्निपथ योजना के तहत होने वाली अग्निवीरों की भर्ती को लेकर कुछ अहम बदलाव किए जा रहे हैं. ऐसे में कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 8वें पे कमिशन के बाद क्या अग्निवीरों की सैलरी बढ़ जाएगी. अग्निवीरों का पहला बैच जून 2026 में कार्यमुक्त होने की जाएगी.  संभावना है. इसलिए इस योजना में बदलाव करने की तैयारी की जा रही है.8वें वेतन आयोग का लागू होना अग्निवीरों के वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि इसे लेकर ऑफिशियली नोटिस नहीं जारी नहीं की गई है. 

हालांकि इसकी सटीक गणना अभी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करती है. 8वां वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल पर लागू होता है. इसलिए, इसकी सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है. वेतन आयोग वेतन को बढ़ाने के लिए एक 'फिटमेंट फैक्टर' का इस्तेमाल किया जाता है.7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर  2.57 था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 से 3.00 के बीच रहने की संभावना है. यह वेतन सिपाही/लेवल-3 के बराबर 21,700 रु होता है.

8वें वेतन आयोग से संभावित वेतन में इतनी हो सकती है बढ़ोतरी

अग्निवीरों का वेतन केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़ा होता है, इसलिए 8वें वेतन आयोग का लाभ उन्हें भी मिलेगा. सैलरी में बढ़ोतरी मेन्ली दो तरीकों से होगी.अगर 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रु है को बढ़ाकर 40,000 रु से 50,000 रु कर दिया जाता है, तो अग्निवीरों के शुरुआती पैकेज में भी आनुपातिक वृद्धि होगी.

अगर हम एक अनुमानित फिटमेंट फैक्टर 2.86 का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

वर्तमान बेसिक पे:21,700(7वें CPC लेवल-3 के अनुसार)
नया बेसिक पे (अनुमानित): 21,700 फिटमेंट 2.86 62,000

