Career Break के बाद Confidence के साथ करें कमबैक, ये 8 टिप्स करेंगे आपकी हेल्प

How to overcome Career Break: करियर में ब्रेक के बाद फिर से प्रोफेशनल लाइफ में लौटना चैलेंजिंग लग सकता है. लेकिन कुछ सिंपल और असरदार टिप्स की मदद से आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ वापसी कर सकते हैं.

कई बार बाहर से मिली सलाह आपकी उलझनों का हल निकाल सकती है.

Career Break Return Tips : कई बार कुछ लोगों को पैरेंटिंग, पर्सनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, बुज़ुर्गों की देखभाल, ट्रैवल या किसी अन्य वजह से करियर से ब्रेक लेना पड़ता है. लेकिन जब दोबारा वापसी की बात आती है, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, 'क्या मैं फिर से पहले जैसा काम कर पाऊंगा या पाऊंगी, 'क्या मुझे कोई हायर करेगा', क्या मेरा ब्रेक मेरी कमजोरी बन जाएगा..' तो जवाब है, बिलकुल नहीं. आज के समय में करियर ब्रेक कोई टैबू नहीं है, बल्कि नए स्किल्स, नया पर्सपेक्टिव और नई एनर्जी लाने वाला फेज माना जाता है, लेकिन वापसी तभी आसान होगी, जब आप उसे सही तरीके से प्लान करें. इस आर्टिकल में हम बात करेंगे 8 सुपर एफेक्टिव टिप्स की, जिनसे आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रोफेशनल वर्ल्ड में री-एंटर कर सकते हैं.

1. ब्रेक को कमजोरी नहीं, लर्निंग का हिस्सा समझें

सबसे पहले अपने ब्रेक को लेकर गिल्ट फील न करें. यह आपकी लाइफ जर्नी का हिस्सा है. इंटरव्यू में इसे पॉजिटिव तरीके से बताएं, जैसे- इस दौरान आपने कौन-कौन से नए स्किल्स सीखे या लाइफ में क्या नया एक्सीपिरिएंस किया.

2. स्किल्स को रीफ्रेश और अपग्रेड करें 

करियर ब्रेक के बाद वापसी का सबसे पावरफुल तरीका अपनी स्किल्स को अपडेट करना है. ऑनलाइन कोर्सेस, फ्री सर्टिफिकेशन, इंडस्ट्री ब्लॉग्स और YouTube से भी लेटेस्ट अपडेट्स ले सकते हैं. एक-एक कोर्स को बारी-बारी से कंप्लीट करें.

3. रिज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल ब्रेक फ्रेंडली बनाएं

आपका रिज्यूमे और प्रोफाइल आपकी वापसी का सबसे पहला इंप्रेशन होगा. करियर ब्रेक को ईमानदारी से मेंशन करें. इस दौरान कौन सी लाइफ स्किल, सॉफ्ट स्किल्स या टेक्निकल स्किल्स सीखी बताएं. वॉलेंटियर वर्क, फ्रीलांस या कंसल्टिंग जैसी चीजें भी शामिल करें.

4. नेटवर्किंग को मजबूती बनाएं

वर्कप्लेस पर वापसी का एक बड़ा हिस्सा नेटवर्किंग यानी लोगों से जुड़ना है. पुराने कलीग्स, स्कूल या कॉलेज ग्रुप्स से कॉन्टैक्ट करें, लिंक्डइन पर इससे जुड़े लोगों से कनेक्ट करें, इंडस्ट्री इवेंट्स या वेबिनार्स में हिस्सा लें.

5. इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करें 

करियर गैप की बात इंटरव्यू में जरूर आएगी, लेकिन घबराने या डरने की जरूरत नहीं है. प्रैक्टिस करें कि आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, रोल स्पेसिफिक मॉक इंटरव्यूज लें, यूट्यूब से कॉमन क्वेश्चन्स के जवाब तैयार करें. हर दिन 1 इंटरव्यू सवाल के जवाब की प्रैक्टिस जरूर करें.

6. खुद पर भरोसा रखें, कंपैरिजन छोड़ें

सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस देखकर कंपैरिजन करना बंद करें. हर किसी का सफर अलग होता है. सेल्फ-कॉन्फिडेंस से बड़ी कोई डिग्री नहीं होती है, इसलिए खुद पर भरोसा रखें और छोटे-छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ें.

7. Gradual Entry से शुरुआत करें

फुल-टाइम जॉब से पहले आप फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम वर्क, इंटर्नशिप, कॉन्ट्रैक्ट रोल्स या प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट्स से वापसी की शुरुआत कर सकते हैं. इसके बाद आप मेन इंडस्ट्री में आ सकते हैं. इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा.

8. करियर कोच या मेंटल की हेल्प लें

कई बार बाहर से मिली सलाह आपकी उलझनों का हल निकाल सकती है. एक कोच आपकी स्ट्रेंथ और गैप्स को बेहतर समझा सकता है, जिससे आपको सही रोल, इंडस्ट्री और इंटरव्यू स्ट्रैटजी देने में मदद मिल सकती है.

