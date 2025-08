LLB में LL क्या है, 99 प्रतिशत लोगों को नहीं है पता!, जानिए यहां

Why in LLB 2 times L : एलएलबी (Bachelor of lawS) एक बैचलर डिग्री है, जो तीन साल की होती है. इसमें कानून से जुड़ी पढ़ाई की जाती है. लेकिन क्या आपको पता है LLB में डबल 'L' का इस्तेमाल क्यों करते हैं. अगर नहीं तो आपको आज के इस लेख में पता चल जाएगा. आपको बता दें कि LLB का फुल फॉर्म होता है "Legum Baccalaureus", जो कि एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ है ''Bachelor of Laws'' .

ये कॉलेज कराते हैं बेस्ट Social Work कोर्स, बना सकते हैं करियर, अच्‍छी जॉब के साथ देश सेवा का भी मिलेगा मौका

दरअसल, लैटिन में जब भी किसी शब्द को Plural यानी बहुवचन में दर्शाया जाता है, तो पहले अक्षर को दो बार लिखा जाता है. इसमें Legum के "L" को दो बार लिखकर "Bachelor of Laws" के रूप में दर्शाया जाता है.

LLB करने के लिए क्या चाहिए योग्यता - What is the qualification required to do LLB

एलएलबी के कोर्स में दाखिले लेने के लिए किसी भी स्ट्रीम में न्यूनतम अंकों के साथ 10 + 2 पास होना जरूरी है.

वहीं, भारत में प्रतिष्ठित एलएलबी कोर्स के लिए प्रमुख एलएलबी प्रवेश परीक्षाओं को पास होना जरूरी है, जो इस प्रकार हैं-