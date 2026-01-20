प्रमोशन मिलने के बाद जिले के डीएम क्या बन जाते हैं? जानें कितनी बढ़ती है सैलरी

DM Promotion: देश की सबसे कठिन परीक्षा UPSC में शामिल होने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स का सपना डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने का होता है. जिले के डीएम का पद अपने आप में बहुत ताकतवर और जिम्मेदारी वाला माना जाता है. IAS अफसर प्रमोशन पाकर डीएम बनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डीएम बनने के बाद आईएएस अफसर का अगला प्रमोशन क्या होता है. क्या वे हमेशा डीएम ही रहते हैं या इससे भी बड़े पदों पर पहुंचते हैं और सबसे बड़ा सवाल कि प्रमोशन के बाद उनकी सैलरी कितनी बढ़ जाती है. आइए बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं.

IAS अफसर का करियर कैसे आगे बढ़ता है

आईएएस बनने के बाद अफसर का करियर धीरे-धीरे आगे बढ़ता है. शुरुआत में उन्हें छोटे प्रशासनिक पद मिलते हैं, लेकिन जैसे-जैसे एक्सपीरिएंस बढ़ता है, वैसे-वैसे जिम्मेदारी और पावर दोनों बढ़ती जाती है. आमतौर पर 9 से 12 साल की सर्विस के बाद कोई IAS अफसर जिले का डीएम बनता है. डीएम बनने के बाद अफसर का सफर यहीं खत्म नहीं होता है. इसके बाद उन्हें राज्य और केंद्र सरकार में और भी बड़े पद मिलते हैं.

प्रमोशन मिलने के बाद डीएम क्या बन जाते हैं

जब किसी डीएम का प्रमोशन होता है, तो वह डिविजनल कमिश्नर, स्पेशल सेक्रेटरी, डायरेक्टर जैसे पदों पर जा सकता है. यह आमतौर पर 13 से 16 साल की सेवा के बाद होता है. इसके बाद अफसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जैसे बेहद सीनियर पदों तक पहुंच सकता है. अगर सब कुछ सही रहा और अनुभव ज्यादा हो गया, तो वही अफसर आगे चलकर राज्य का चीफ सेक्रेटरी या केंद्र सरकार में कैबिनेट सेक्रेटरी भी बन सकता है, जो देश की सबसे ऊंची सरकारी पोस्ट मानी जाती है.

प्रमोशन के साथ सैलरी कितनी बढ़ती है

जब कोई IAS अफसर डीएम बनता है, तो उसकी सैलरी करीब 78,800 रुपए होता है, लेकिन प्रमोशन के साथ यह तेजी से बढ़ता है. अगले लेवल पर सैलरी 1,18,500 से 1,44,200 रुपए तक पहुंच जाती है. प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनने पर यह 1,82,200 रुपए हो जाती है. एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को 2,05,400 रुपए मिलता है, जबकि चीफ सेक्रेटरी को 2,25,000 रुपए और कैबिनेट सेक्रेटरी को 2,50,000 रुपए महीने की सैलरी मिलती है.

सिर्फ सैलरी नहीं, सुविधाएं भी जबरदस्त

IAS अफसरों की कमाई सिर्फ बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं होती है. इसके साथ DA, HRA, ट्रैवल अलाउंस जैसे भत्ते भी जुड़ते हैं. इससे कुल सैलरी 1 लाख से 3 लाख रुपये महीना या उससे भी ज्यादा हो सकती है. इसके अलावा सरकारी बंगला, गाड़ी, ड्राइवर, स्टाफ, सिक्योरिटी और फ्री मेडिकल जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं.

IAS अफसर को प्रमोशन कैसे मिलता है

आईएएस अफसरों का प्रमोशन उनके काम, अनुभव और रिकॉर्ड पर निर्भर करता है. इसके लिए एक खास कमेटी होती है, जो हर साल खाली पदों के हिसाब से अफसरों का चयन करती है. अच्छा काम करने वाले अफसरों को जल्दी प्रमोशन भी मिल सकता है.