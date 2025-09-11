गौतम गंभीर को कितनी मिलती है सैलरी? इतने साल का होता है कॉन्ट्रैक्ट

Gautam Gambhir Salary: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच हमेशा चर्चा में रहते हैं. इस समय वो भारतीय टीम के साथ एशिया कप 2025 के लिए दुबई दौरे पर हैं. उन्हें 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया था, ऐसे में अक्सर फैंस का सवाल रहता है कि बतौर हेड कोच गौतम गंभीर को कितनी सैलरी दी जाती है और उनकी नेटवर्थ क्या है. तो आइए जानते हैं गौतम गंभीर की सालाना तन्खा और उनकी नेटवर्थ के बारे में.

कितनी हैं गौतम गंभीर की सैलरी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीसीसीआई की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को 14 करोड़ रुपए सालाना दिया जाता है. इसके अलावा जब भी वो किसी विदेश दौरे पर भारतीय टीम के साथ होते हैं, तो उन्हें 21000 डेली अनाउंस भी मिलता है और रहने खाने की व्यवस्था अलग होती है. गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच होने से पहले आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर थे, जिसके लिए उन्हें सालाना 25 करोड़ रुपए सैलरी दी जाती थी.

2027 तक भारतीय टीम के कोच रहेंगे गौतम गंभीर

बता दें कि गौतम गंभीर की नियुक्ति बीसीसीआई हेड कोच के रूप में साल 2024 में थी, उनका कार्यकाल 3 साल का है. यानी कि 2027 तक को भारतीय टीम के हेड कोच रहेंगे. इससे पहले राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री भारतीय टीम के हेड कोच थे.

गौतम गंभीर की नेट वर्थ

रिपोर्ट्स के अनुसार, गौतम गंभीर की नेटवर्थ 265 करोड़ रुपए है, जिसमें उनकी कमाई का मेन सोर्स क्रिकेट है. इसके अलावा वो रेडक्लिफ लैब, क्रिकेट प्ले, एमआरएफ और रीबॉक जैसे बड़े ब्रांड को एंडोर्स भी करते हैं. क्रिकेट के अलावा गौतम गंभीर का रेस्टोरेंट भी है. वो राजनीति में भी एक्टिव थे और 2019 से 2024 तक दिल्ली के सांसद रहे थे.

गौतम गंभीर की लग्जरी लाइफस्टाइल

गौतम गंभीर की लग्जरी लाइफस्टाइल की बात की जाए, तो उनका दिल्ली के राजेंद्र नगर में आलीशान बंगला है, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जाती है. इसके अलावा उनके पास नोएडा के जेपी विश टाउन और कई पॉश कॉलोनी में प्लॉट भी है. गौतम को लग्जरी कारों का भी बहुत शौक हैं, उनके पास बीएमडब्ल्यू 530D है, जिसकी कीमत 74 लाख है. इसके अलावा ऑडी Q5, SX4, महिंद्रा बोलेरो स्टिंगर और टोयोटा कोरोला जैसी कार भी उनके गैराज में खड़ी हुई है.

