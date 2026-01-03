18 लाख रुपये सैलरी वाली नौकरी, STPI ने इस पद के लिए मांगे आवेदन, ये है लिंक

Sarkari Job Alert: अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और इनोवेशन की दुनिया में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए गोल्डन चांस है. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI) में 18 लाख सैलरी वाली जॉब आई है. यह नौकरी भुवनेश्वर में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज (EmTek) CoE में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) की है. जानिए इसके लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है और वैकेंसी की हर डिटेल्स..

वैकेंसी डिटेल्स

पद- चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) लोकेशन- STPI EmTek CoE, भुवनेश्वर सैलरी- 18 लाख सालाना कॉन्ट्रैक्ट- प्रोजेक्ट खत्म होने तक या CoE के कॉटरमिनस तक आवेदन की आखिरी तारीख- 13 जनवरी 2026 ऑनलाइन आवेदन लिंक- https://stpi.in/en/main-career

COO पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी

-एजुकेशनल क्वालिफिकेशन- बैचलर या मास्टर इन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, साइंस और MBA

-एक्सपीरिएंस- IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स या इनोवेशन इकोसिस्टम में कम से कम 8 साल का अनुभव. CxO, को-फाउंडर या स्टार्टअप में मेंटर के तौर पर काम किए हो.

-आयु सीमा- 45 साल से कम (कुछ उम्मीदवारों को छूट मिल सकती है)

कैसे और कहां करें अप्लाई

अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, तो www.stpinext.in, www.stpi.in, https://bhubaneswar.stpi.in या फिर https://emtek.stpi.in पर जाकर ऑनलाइन अ्लाई कर सकते हैं. एलिजिबल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू में ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ-अटेस्टेड कॉपीज लेकर जाना होगा. सेलेक्शन के बाद कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नियुक्ति होगी.

COO का रोल क्या होता है

COO का काम सिर्फ ऑफिस चलाना नहीं है. उनका रोल स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाला सुपरवाइजर जैसा है. CoE के लिए विजन और स्ट्रेटेजी बनाना, स्टार्टअप्स को टैलेंट और इनवेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट करना, नए आइडियाज और प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करवाना, टीम को मैनेज करना और बजट को सही से रन करना, इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देना और IP, प्रोडक्ट्स के कमर्शियलाइजेशन में मदद करना, सरकारी और इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना.