दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में इन पदों पर निकली भर्ती, ये है आवेदन की आखिरी तारीख

दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. DU के प्रतिष्ठित हंसराज कॉलेज ने नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए कॉलेज में स्थाई पदों पर नियुक्ति की जाएगी. हंसराज कॉलेज ने पूरे तीन नॉन टीचिंग पदों पर वैकेंसी जारी की है. जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, लैब असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट जैसे पद शामिल हैं. इन पदों के लिए कुल 41 वैकेंसी निकाली गई हैं. अप्लाई करने की प्रोसेस को पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया है. जिसके लिए आप तयशुदा तारीख से पहले अप्लाई कर सकते हैं. इन पोस्ट से जुड़ी सारी डिटेल भी आप यहां जान सकते हैं.



हंसराज कॉलेज डीयू नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन

हंसराज कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने Advt. No. HRC/R(NTS)/005/2025 के तहत नॉन टीचिंग भर्ती 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन 16 जनवरी 2026 को जारी किया है. नोटिफिकेशन में खाली पदों से जुड़े सारे डिटेल जैसे एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, रिजर्वेशन के नियम और सिलेक्शन प्रोसेस से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है. उम्मीदवारों को बस पूरा फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना है. ताकि सबमिट करने में कोई गलती न हो जाए.



भर्ती का ओवरव्यू

• इंस्टिट्यूट: हंसराज कॉलेज (दिल्ली यूनिवर्सिटी)

• कुल: 41 पोस्ट

• पोस्ट के नाम: एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेबोरेटरी अस्सिटेंट, जूनियर अस्सिटेंट, लायब्रेरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट

• आवेदन मोड: ऑनलाइन

• नोटिफिकेशन की तारीख: 16 जनवरी 2026

• आवेदन की अंतिम तारीख: 5 फरवरी 2026

• जॉब लोकेशन: नई दिल्ली

• आधिकारिक वेबसाइट: www.hansrajcollege.ac.in



इस भर्ती में कुल 41 पद शामिल हैं. हाल ही में जारी संशोधन के अनुसार Laboratory Attendant पदों की संख्या बढ़ाई गई है.

• एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर- 1 पद

• लेबोरेटरी असिस्टेंट - 5 पद

• जूनियर असिस्टेंट- 3 पद

• लाइब्रेरी अटेंडेंट- 3 पद

• लेबोरेटरी अटेंडेंट- 29 पद



सिलेक्शन प्रोसेस

उम्मीदवारों का चयन रिटन एग्जाम (पेपर-I और पेपर-II) के आधार पर किया जाएगा. कुछ पदों के लिए इंटरव्यू या स्किल टेस्ट भी लिया जा सकता है. सिलेक्शन प्रोसेस की पूरी जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है.



आवेदन कैसे करें

उम्मीदवार दिल्ली यूनिवर्सिटी के Samarth Recruitment Portal (https://dunt.uod.ac.in/) के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करते समय जरूरी डॉक्यूमेंट्स , फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना जरूरी है. टेक्निकल परेशानियों से बचने के लिए अंतिम तारीख से पहले आवेदन करना बेहतर रहेगा.

