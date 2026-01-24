एयरफोर्स में नौकरी करने का शानदार मौका, मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन

Air Force Airmen Vacancy: भारतीय वायु सेना (IAF) में नौकरी करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है. एयरफोर्स ने मेडिकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है. अगर आपने अब तक इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है तो जल्दी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसमें कुछ पदों पर शादीशुदा युवा भी आवेदन कर सकते हैं. भारतीय वायु सेना की तरफ से भर्ती की पूरी जानकारी फिर से शेयर की गई है. आइए जानते हैं कि आवेदन कैसे करना है और आखिरी तारीख क्या है.

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 12 जनवरी 2026 से हो चुकी है.

आवेदन करने की आखिरी तारीख 01 फरवरी 2026 (रात 11:00 बजे तक) है.

ऑनलाइन परीक्षा 30 और 31 मार्च 2026 को आयोजित होगी.

कौन कर सकता है आवेदन?

10+2 उम्मीदवार जिन्होंने भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान (PCB) और अंग्रेजी के साथ परीक्षा पास की है, वो सभी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. 12वीं में कम से कम 50% अंक और अंग्रेजी में भी 50% अंक अनिवार्य हैं. ये योग्यता जनरल कैंडिडेट्स के लिए है. वहीं फार्मेसी उम्मीदवारों के लिए 10+2 (PCB के साथ) के अलावा फार्मेसी में डिप्लोमा या B.Sc (न्यूनतम 50% अंकों के साथ) और राज्य फार्मेसी परिषद या भारतीय फार्मेसी परिषद (PCI) में वैध पंजीकरण होना जरूरी है.

जिन उम्मीदवारों के शरीर पर टैटू बना हुआ है, वो आवेदन नहीं कर सकते हैं. हालांकि अगर कोहनी से नीचे कलाई तक या हथेली के ऊपर टैटू बना है तो ऐसे उम्मीदवारों का आवेदन स्वीकार किया जा सकता है. इसकी जानकारी भी आवेदन के दौरान देनी होगी.

क्या है आयुसीमा?

10+2 उम्मीदवारों का जन्म 1 जनवरी 2006 और 01 जनवरी 2010 के बीच

फार्मेसी में अविवाहित उम्मीदवारों का जन्म 1 जनवरी 2003 और 01 जनवरी 2008 के बीच

विवाहित उम्मीदवारों का जन्म 1 जनवरी 2003 और 01 जनवरी 2006 के बीच

कितना मिलेगा वेतन?

एयरफोर्स की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रेनिंग के दौरान :₹14,600 प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा. ट्रेनिंग के बाद शुरुआत में ₹26,900 प्रति माह (MSP सहित) और महंगाई भत्ते के साथ अन्य सरकारी भत्ते दिए जाएंगे.

कैसे करें आवेदन?

एयरफोर्स की इस भर्ती के लिए आवेदन iafrecruitment.edcil.co.in पर जाकर कर सकते हैं.

यहां आपको लॉगइन करना होगा और इसके बाद अपनी वैकेंसी के लिंक पर क्लिक करना होगा.

लिंक पर क्लिक करने के बाद फॉर्म आपके सामने होगा, जिसे सावधानी से भरें.

इस भर्ती के लिए परीक्षा शुल्क ₹550 + GST है, इसे भरने के बाद फॉर्म सबमिट कर लें.

