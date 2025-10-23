विज्ञापन

40 की उम्र में भी मिलती है सरकारी नौकरी, जानें कहां और कैसे कर सकते हैं आवेदन

40 की उम्र होते ही सरकारी नौकरी का सपना टूटता देख अक्सर ऐसा लगता है कि अब क्या हो सकता है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि 40 की उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि उनके पास और भी शानदार मौके हैं.

नई दिल्ली:

Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी करने वाले उम्मीदवारों की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि आयु सीमा न खत्म हो जाए. 30 के बाद कई ऐसे सरकारी नौकरी के मौके हैं जो छूट जाते हैं. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 30 या 40 के हैं तो सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं और वो भी अच्छी रैंक वाली सरकारी नौकरी कर सकते हैं. भारत में कई ऐसे सेक्टर और पद हैं जहां अनुभव को महत्व दिया जाता है और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष या उससे अधिक होती है. इसके अलावा, रिजर्व कैटगरी (OBC, SC, ST, आदि) और महिलाओं को आयु सीमा में एक्स्ट्रा छूट भी दी जाती है. चलिए जानते हैं 40 उम्र में मिलने वाली नौकरी. 

1. राज्य लोक सेवा आयोग (State PCS/PSC)

अलग-अलग राज्यों में राज्य लेवल प्रशासनिक सेवाओं (PCS) की भर्तियों में कई सीनियर प्रशासनिक पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 से 40 वर्ष या उससे अधिक तक होती है. कुछ राज्यों में यह सीमा 45-50 वर्ष तक भी जा सकती है, खासकर आरक्षित लोगों के लिए. सर्विस पब्लिक कमिशन के जरिए इन पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाली जाती है. संबंधित राज्य लोक सेवा आयोग (जैसे RPSC, UPPSC, MPPSC) की आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती अधिसूचना (Recruitment Notification) देखें.

टीचिंग और एकैडमिक फिल्ड

स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में टिचिंग पदों (Teaching Posts) के लिए आयु सीमा अक्सर अधिक होती है. प्रशिक्षित ग्रेजुएट शिक्षक (TGT),पोस्ट ग्रेजुएशन (PGT), सहायक प्रोफेसर (Assistant Professor), प्रोफेसर के लिए आयु सीमा और अनुभव ज्यादा होने पर सैलरी ज्यादा मिलती है. 

आयु सीमा

PGT और प्रोफेसर पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 से 50 साल तक हो सकती है.यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर में सीनियर पदों के लिए अक्सर आयु में अनुभव-आधारित छूट मिलती है.

आवेदन कैसे करें: केंद्रीय विद्यालयों (KVS), नवोदय विद्यालयों (NVS), एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) या राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालयों की आधिकारिक वेबसाइटों पर भर्ती निकाली जाती है. 

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs)

सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनियां (जैसे ONGC, BHEL, GAIL, NTPC) अक्सर अनुभवी पेशेवरों की भर्ती करती हैं. ये भर्तियां अक्सर मध्य-स्तरीय (Mid-Level) और सीनियर प्रबंधकीय (Senior Managerial) पदों के लिए होती हैं.  इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अक्सर 40 से 45 साल तक होती है, क्योंकि अनुभव को योग्यता के रूप में देखा जाता है. आवेदन की प्रक्रिया वेबसाइट पर दी जाती है, अगर आप इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो वेबसाइट्स पर नजर बनाए रखें. 

तकनीकी, एक्सपर्ट और सलाहकार पद

ऐसे पद जिनमें सीनियर टेक्निकल (जैसे इंजीनियरिंग या ITI) या स्पेशल फिल्ड में गहरा अनुभव जरूरी होता है वहां भी आयु सीमा ज्यादा मांगी जाती है.  RITES जैसी संस्थाओं में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जैसे पदों के लिए अधिकतम आयु 40 साल तक हो सकती है.

प्रादेशिक सेना (Territorial Army) में भी कुछ पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष तक होती है.कुछ राज्यों में ग्राम विकास अधिकारी (VDO) जैसे पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक बढ़ा दी गई है.

Sarkari Naukri, Naukri 2024, Sarkari Bank Ki Naukri, Govt Jobs, Govt Jobs 2025
