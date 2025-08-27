गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर Apple... किस कंपनी में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी?

Highest salary Package Job: दुनिया भर में फेमस एमएनसी कंपनी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और Apple में नौकरी पाने के लिए लोग काफी मेहनत करते हैं. आईटी सेक्टर में इन कंपनियों का दबदबा है, जहां पर इम्पॉय को हाई पैकेज के साथ-साथ कई सुविधाए दी जाती है. ऐसे में इंडियन हो या फिर किसी भी देश का नागरिक इन कंपनियों में काम करने की इच्छा रखता है. वैसे तो ये तीनों कंपनिया काफी बड़ी है, और अच्छी खासी सैलरी देती हैं लेकिन अगल तीनों की तुलना की जाए तो ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि कौन सबसे ज्यादा सैलरी देता है. तो आज इसी के बारे में जानते हैं.

इन कंपनियों में सबसे ज्यादा सैलरी कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपकी नौकरी का पद, अनुभव, जगह कौन सी है और आपका परफॉर्मेंस कैसा है. हालांकि, उपलब्ध आंकड़ों और रिपोर्ट्स के आधार पर, हम एक सामान्य विश्लेषण कर सकते हैं.

गूगल की है सबसे ज्यादा

अलग-अलग रिपोर्ट्स के अनुसार के देखा जाए तो Google और Meta (पहले Facebook) जैसी कंपनियां, Microsoft और Apple की तुलना में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को शुरुआत में ज्यादा सैलरी देती है. वहीं, जैसे-जैसे कर्मचारी का अनुभव बढ़ता है, खासकर सीनियर लेवल पर, तो सैलरी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है.

Google अपनी बैलेंस और ट्रांसपैरेट सैलरी के लिए जानी जाती है. यहां सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है. Google के पास हर लेवल के लिए एक फिक्स सैलरी बैंड होता है, जिससे किसी भी इंप्लॉय को उसके पद के हिसाब से सैलरी की जाती है. इसके अलावा, Google अपने कर्मचारियों को अच्छी बेस सैलरी के साथ-साथ स्टॉक ऑप्शन (शेयर) और बोनस भी देता है, जिससे कुल मिलाकर सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है.

माइक्रोसॉफ्ट में गूगल से थोड़ा कम

Microsoft में सैलरी स्ट्रक्चर में कई लेवल के होते हैं, जो इंप्लॉई को प्रमोशन और करियर में आगे बढ़ने के ज्यादा मौके मिलते हैं. हालांकि, शुरुआत में इंजीनियरों के लिए Microsoft की सैलरी, Google और Meta से थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन सीनियर लेवल पर यह बराबर में आ जाती है. Microsoft भी बेस सैलरी, स्टॉक और बोनस का एक अच्छा पैकेज देता है.

Apple अपनी कंसिस्टेंट और फेयर सैलरी पॉलिसी के लिए जानी जाती है. भले ही Apple की शुरुआती सैलरी Google जितनी न हो, लेकिन यह कर्मचारियों को एक परमानेंट और अच्छी सैलरी ग्रोथ देती है. Apple का फोकस सिर्फ सैलरी पर नहीं होता, बल्कि काम के माहौल, ब्रांड वैल्यू और इनोवेशन पर भी होता है. यहां हार्डवेयर इंजीनियरों और अन्य विशेषज्ञ पदों को भी अच्छी सैलरी मिलती है.

