विज्ञापन

Google और माइक्रोसॉफ्ट में कितना होता है अप्रेजल? हर साल इतनी बढ़ जाती है सैलरी

हाल ही में टेक कंपनी गूगल ने ऐसे बदलाव किए हैं जिनसे 2026 से कुछ वर्कर्स को कम बोनस और इक्विटी पैकेज मिल सकते हैं. लेकिन कंपनी ने ये साफ किया है कि जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें बेहतर इनाम दिया जाएगा.

Read Time: 2 mins
Share
Google और माइक्रोसॉफ्ट में कितना होता है अप्रेजल? हर साल इतनी बढ़ जाती है सैलरी
गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर फ्रेशर की सैलरी 10 लाख पैकेज से शुरू हो जाती है.

गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां हर साल अच्छा अप्रेजल करती हैं. ये अप्रेजल परफॉर्म के आधार पर किया जाता है, जो कर्मचारी अच्छा काम करते हैं, उन्हें अच्छा अप्रेजल दिया जाता है. वहीं जो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं करते है उनका अप्रेजल ज्यादा खास नहीं किया जाता है. हाल ही में गूगल ने अपने एम्प्लॉई परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन प्रोसेस को अपडेट भी किया है. जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को ही सही अप्रेजल दिया जाएगा.

गूगल ने किए अप्रेजल नियम में बदलाव

टेक कंपनी ने ऐसे बदलाव किए हैं जिनसे 2026 से कुछ वर्कर्स को कम बोनस और इक्विटी पैकेज मिल सकते हैं. लेकिन कंपनी ने ये साफ किया है कि जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें बेहतर इनाम दिया जाएगा. जबकि मिड या लोअर परफॉर्मेंस बैंड में रेट किए गए लोगों को ज्यादा अच्छा अप्रेजल नहीं मिलेगे. दूसरी और माइक्रोसॉफ्ट की भी कुछ ऐसी ही अप्रेजल  पॉलिसी है. माइक्रोसॉफ्ट भी अपने अच्छे काम करने वाले कर्मचारी को अप्रेजल और इक्विटी देती है.

हर साल कितनी बढ़ती है सैलरी

गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर फ्रेशर की सैलरी 10 लाख पैकेज से शुरू हो जाती है. वहीं माइक्रोसॉफ्ट फ्रेशर्स को 67 अलग-अलग तरह के जॉब रोल देता है. माइक्रोसॉफ्ट फ्रेशर्स की सैलरी फ्रेशर्स से लेकर अनुभवी प्रोफेशनल्स तक अलग-अलग होती है. आमतौर पर, सैलरी पैकेज 2.2 से 4.0 लाख प्रति वर्ष शुरू होता है.

अप्रेजल के लिए कर्मचारियों को रेटिंग के आधार पर बांटा जाता है. जिसे अच्छी रेटिंग मिलती है उसका अप्रेजल अच्छा होता है. इन कंपनियों में कम से कम 8 प्रतिशत से अप्रेजल शुरू होता है जो कि 30 प्रतिशत तक जाता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Average Salary Google, Average Salary Microsoft, Appraisal Google, Appraisal Microsoft
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com