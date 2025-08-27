MP Govt Job: एमपी एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का तारीख जारी, जानें रिपोर्टिंग टाइम सहित सभी जानकारी

MP Excise Constable Exam Date 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने भर्ती के लिए आवेदन किया था वे एग्जाम की डेट चेक कर लें. MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. जारी शेड्यूल के मुताबिक, एमपी एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन 9 सितंबर 2025 को किया जाएगा. पहले ये परीक्षा 5 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन बाद में इस तारीख को बदल दिया गया.

समय से पहुंचे एग्जाम हॉल

एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दो शिफ्ट में होगी, पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी जो 12 बजे तक चलेगी. उम्मीदवार सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच सेंटर पहुंच जाएं. वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी. दोपहर की शिफ्ट की परीक्षा में 1 बजे से 2 बजे तक का समय दिया गया है. एग्जाम के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा.

लिखित परीक्षा का लेवल 10वीं का होगा

सामान्य व तार्किक ज्ञान- 40 मार्क्स

बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरूचि - 30 मार्क्स

विज्ञान एवं सरल अंक गणित 30 मार्क्स

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से जारी नोटिस मुताबिक कांस्टेबल के कुल 253 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें से72 पद अनारक्षित हैं. 26 पद ईडब्ल्यूएस, 75 पद ओबीसी, 36 पद एससी और 44 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं.

