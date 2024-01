DSSSB Teacher Recruitment 2024: दिल्ली के सरकारी स्कूल में टीचर बनने का सुनहरा मौका, सीटीईटी की नहीं होगी जरूरत, 1.51 रुपये सैलरी

DSSSB PGT Recruitment 2024: महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरूः 9 जनवरी 2024 से

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीखः 7 फरवरी 2024 की रात 11.59 बजे तक

DSSSB PGT Recruitment 2024: रिक्तियों का विवरण

इस भर्ती अभियान के जरिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पीजीटी के कुल 126 पदों को भरा जाएगा. ये भर्तियां मैथ्स, हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स समेत कई विषयों के लिए भरे जाएंगे.

DSSSB PGT Recruitment 2024: जरूरी योग्यता

इस भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री और बीएड डिग्री होनी चाहिए. उम्मीदवार की उम्र 36 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार छूट मिलेगी.

DSSSB PGT Recruitment 2024: कितनी होगी सैलरी

पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पद पर चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-8 ग्रुप बी के तहत 47,600 रुपये से 1, 51, 100 रुपये तक वेतन दिया जाएगा.

DSSSB PGT Recruitment 2024: आवेदन शुल्क

सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है. महिला उम्मीदवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग वर्ग और भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है.

DSSSB PGT Recruitment 2024: कैसे करें आवेदन

सबसे पहले उम्मीदवार डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर लेटेस्ट न्यूज के तहत LINK TO APPLY FOR VARIOUS POSTS CURRENTLY ADVERTISED BY DSSSB पर क्लिक करें. इसके बाद क्लिक हियर टू चेक द लेटेस्ट अपडेट्स पर क्लिक करें. इसके बाद 29 दिसंबर के नोटिफिकेशन के व्यू पर क्लिक करें. यहां से नोटिफिकेशन देखें और अप्लाई लिंक पर क्लिक कर आवेदन फॉर्म भरें.

