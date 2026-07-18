विज्ञापन

नौकरी छोड़ते हुए ये 5 गलतियां ना करें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा

अच्‍छी सैलरी, करियर ग्रोथ, काम का दबाव या निजी कारणों से लोग नौकरी बदलते हैं. लेकिन कई बार जल्दबाजी में लिया गया फैसला भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है.

Read Time: 2 mins
Share
नौकरी छोड़ते हुए ये 5 गलतियां ना करें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा

अच्‍छी सैलरी, करियर ग्रोथ, काम का दबाव या निजी कारणों से लोग नौकरी बदलते हैं. लेकिन कई बार जल्दबाजी में लिया गया फैसला भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है. नौकरी छोड़ते समय कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, जो आपकी प्रोफेशनल इमेज और करियर पर नेगेटिव असर डाल सकती हैंं. 

नौकरी छोड़ते हुए ये 5 गलतियां ना करें

बिना नई नौकरी के इस्तीफा देना

बिना नई नौकरी ढूंढ़े इस्तीफा देने से बचना चाहिए. ऐसा करना करियर के लिए बड़ी गलती साबित हो सकता है. एक जगह नौकरी छोड़ देने के बाद नई नौकरी मिलना आसान नहीं होता. इससे आर्थिक दबाव भी बढ़ सकता है. 

नोटिस पीरियड पूरा न करना

कई लोग नई नौकरी जल्दी जॉइन करने के लिए नोटिस पीरियड पूरा नहीं करते. इससे कंपनी अनुभव पत्र (Experience Letter) या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में देरी कर सकती है या उसे रोक सकती है. भविष्य में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के दौरान भी यह समस्या का कारण बन सकता है. 

गुस्से या भावनाओं में फैसला लेना

ऑफिस में किसी विवाद, तनाव या नाराजगी की वजह से तुरंत इस्तीफा देना सही नहीं होता है. पहले शांत दिमाग से मूल्यांकन करें और फिर फैसला लें. भावनाओं में लिया गया फैसला बाद में पछतावे का कारण बन सकता है. 

कंपनी की गोपनीय जानकारी शेयर करना

नौकरी छोड़ते समय कंपनी का डेटा, क्लाइंट जानकारी या गोपनीय दस्तावेज अपने पास रखना या किसी और के साथ शेयर करना कानूनी परेशानी खड़ी कर सकता है. 

रिश्ते खराब करके जाना

नौकरी छोड़ते समय मैनेजर, सहकर्मियों और टीम के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें. भविष्य में यही लोग आपके लिए रेफरेंस, नेटवर्किंग या नए अवसरों का माध्यम बन सकते हैं. 

सिक्‍योरिटी गार्ड की नौकरी कैसे मिलती है, कहां करना होता है एप्‍लाई

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Job Mistakes, Job Quitting, Job Vacancies, Job Quitting Stories, Job Quit
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com