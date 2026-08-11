AIIMS Raipur में ग्रुप-ए के 121 पदों पर भर्ती, 16 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन, सैलेरी 65000+; पढ़ें Details

सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के रूप में करियर बनाने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) रायपुर ने विभिन्न विभागों में सीनियर रेजिडेंट (गैर-शैक्षणिक) के 121 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. यह नियुक्तियां तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएंगी. इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 16 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. खास बात यह है कि भर्ती मेडिकल क्षेत्र की कई प्रमुख स्पेशियलिटीज में निकाली गई है, जिससे बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को मौका मिलेगा.

एम्स रायपुर की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सीनियर रेजिडेंट (ग्रुप-ए) के कुल 121 पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें सामान्य वर्ग के 44, ओबीसी के 37, अनुसूचित जाति के 20, अनुसूचित जनजाति के 13 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के 7 पद शामिल हैं. भर्ती विभिन्न मेडिकल और सुपर स्पेशियलिटी विभागों के लिए की जा रही है.

किन विभागों में निकली हैं वैकेंसी?

यह भर्ती एनेस्थिसियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी, नेफ्रोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, रेडियो डायग्नोसिस, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन समेत कई विभागों के लिए निकाली गई है. सबसे अधिक 10 पद ट्रॉमा एंड इमरजेंसी विभाग में हैं, जबकि जनरल मेडिसिन में 8 और जनरल सर्जरी में 6 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.

आवेदन प्रक्रिया और आखिरी तारीख

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 6 अगस्त से शुरू हो चुकी है. उम्मीदवारों को आवेदन गूगल फॉर्म के माध्यम से करना होगा. आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त निर्धारित की गई है. इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना तय समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में एमडी, एमएस, डीएनबी या समकक्ष पोस्टग्रेजुएट मेडिकल डिग्री होना जरूरी है. कुछ पदों के लिए संबंधित विषय में डिप्लोमा भी मान्य होगा. वहीं, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के पदों के लिए कम्युनिटी मेडिसिन या पीएसएम में एमडी/डीएनबी और डेंटिस्ट्री विभाग के लिए संबंधित स्पेशियलिटी में एमडीएस डिग्री अनिवार्य रखी गई है.

आयु सीमा और छूट

भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है. आयु की गणना आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा. सबसे पहले प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी. इसके बाद शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. आवश्यकता पड़ने पर लिखित या स्क्रीनिंग परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है. अंतिम चयन इंटरव्यू और मेरिट के आधार पर तैयार की गई सूची के अनुसार होगा.

कितना मिलेगा वेतन?

चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग (7th CPC) के तहत पे मैट्रिक्स लेवल-11 में वेतन दिया जाएगा. इसके अनुसार शुरुआती मूल वेतन 67,700 रुपये प्रतिमाह होगा. इसके अलावा अन्य निर्धारित भत्तों और सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा.

आवेदन शुल्क कितना है?

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1,000 रुपये रखा गया है. जबकि महिलाओं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और पूर्व सैनिकों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है. भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी, विभागवार रिक्तियां और आवेदन लिंक उम्मीदवार एम्स रायपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना में देख सकते हैं.