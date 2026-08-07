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DGCA परीक्षा पोर्टल हुआ क्रैश, टेक्निकल ग्लिच के बाद फ्लाइट क्रू अभ्यर्थियों के लिए बढ़ी तारीख

DGCA Pariksha Portal Glitch: फ्लाइट क्रू अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख को बढ़ाकर अब 10 अगस्त तक कर दिया गया है. केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने ये जानकारी दी है. इससे पहले कई छात्रों ने DGCA वेबसाइट में ग्लिच की शिकायत की थी.

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DGCA परीक्षा पोर्टल हुआ क्रैश, टेक्निकल ग्लिच के बाद फ्लाइट क्रू अभ्यर्थियों के लिए बढ़ी तारीख
DGCA परीक्षा पोर्टल में आई खराबी

DGCA परीक्षा पोर्टल में खराबी आने के चलते फ्लाइट क्रू अभ्यर्थियों को अपना आवेदन भरने में परेशानी हो रही है. कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद अब अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख को बढ़ाने का फैसला लिया गया है. सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए बताया कि जल्द ही परीक्षा पोर्टल फिर से काम करने लगेगा और इसे लेकर निर्देश जारी किए गए हैं. 

केंद्रीय मंत्री ने दिए जरूरी निर्देश

सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू ने अपनी पोस्ट में लिखा, 2026 के OLODE सत्र 06 (19.08–21.08) के लिए 'DGCA परीक्षा पोर्टल' में फ्लाइट क्रू अभ्यर्थियों को आ रही दिक्कतों की जानकारी मिली है. तकनीकी खराबी के कारण कई छात्र समय पर अपना आवेदन जमा नहीं कर पाए थे. इसलिए, मैंने ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10.08.2026 करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही, मैंने DGCA को जल्द से जल्द 'परीक्षा पोर्टल' को पूरी तरह दुरुस्त करने और इसकी बैकएंड कैपेसिटी को बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं. 

अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत

केंद्रीय मंत्री की तरफ से उन अभ्यर्थियों को राहत दी गई है, जो वेबसाइट में आ रही दिक्कत के चलते अपना आवेदन नहीं कर पा रहे थे. ऐसे में अब इन सभी के लिए तीन दिनों तक एप्लीकेशन विंडो खुली रहेगी. ऐसे में किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. 

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