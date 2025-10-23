Jobs with AI Skills: देश में कृत्रिम मेधा (एआई) कौशल से जुड़ी नौकरियों की लगातार बढ़ती मांग के बीच सितंबर महीने में एआई-संबंधित नौकरियों में 11.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 8.2 प्रतिशत थी. वैश्विक ऑनलाइन भर्ती मंच ‘इनडीड' ने बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी. रिपोर्ट के मुताबिक, तीन महीने पहले एआई कौशल वाली नौकरियों में 10.6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी.

इनडीड के एशिया-प्रशांत क्षेत्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री कैलम पिकरिंग ने कहा, “भारत अन्य बाजारों की तुलना में ऐसी नौकरियों के मामले में उच्च स्थान पर है. भारत को छोड़कर केवल सिंगापुर में ही एआई से जुड़ी नौकरियों की मांग का प्रतिशत इतना अधिक है. यह साफ है कि भारत में कई नियोक्ता एआई पर पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं.” यह रिपोर्ट इनडीड के मंच पर पोस्ट की गई भर्तियों के ब्योरे पर आधारित है.

AI स्कील होना अब होगा और भी जरूरी

रिपोर्ट कहती है कि एआई से जुड़ी नौकरियां मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में केंद्रित हैं लेकिन अब इनका विस्तार धीरे-धीरे अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है. डेटा और एनालिटिक्स क्षेत्र में लगभग 39 प्रतिशत, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 23 प्रतिशत, बीमा क्षेत्र में 18 प्रतिशत और वैज्ञानिक अनुसंधान में 17 प्रतिशत नौकरियों के आवेदनों में एआई का उल्लेख है.

एआई कौशल की मांग इंजीनियरिंग के सभी क्षेत्रों में देखी जा रही है. इनमें औद्योगिक इंजीनियरिंग (17 प्रतिशत), मैकेनिकल इंजीनियरिंग (11 प्रतिशत) और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (9.2 प्रतिशत) का स्थान प्रमुख है.

रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर में भर्ती के कुल विज्ञापनों में 0.8 प्रतिशत गिरावट आई, जो भर्तियां कम होने का लगातार छठा महीना है. हालांकि, रिपोर्ट कहती है कि देश में संगठित क्षेत्र मजबूत बना हुआ है और पर्याप्त नौकरियां भी उपलब्ध हैं.इनडीड ने कहा कि एआई के बढ़ते प्रभाव के कारण नियोक्ताओं को विशेषज्ञ और उच्च-कुशल कर्मचारियों की तलाश है, जो डेटा एनालिटिक्स और स्वचालन जैसे एआई कौशल में दक्ष हों. हालांकि, मौजूदा समय में ऐसे कुशल कर्मचारियों की संख्या कम है.

ये भी पढ़ें-SSC CHSL परीक्षा के लिए स्लॉट बुकिंग शुरू, जानें कैसे करें सिटी शिफ्ट और तारीख का सलेक्शन

