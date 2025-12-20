AI से चमकेगी आपके बच्चे की किस्मत, ये हैं पांच बेस्ट कोर्स; मिलेगी तगड़ी सैलरी

Top AI Courses: टेक्नोलॉजी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है. टेक्नोलॉजी सेक्टर में इस वक्त सबसे ज्यादा एआई (Artificial Intelligence) का बोलबाला है. हर देश में एआई के बारे में पढ़ाया जा रहा है. स्कूल से लेकर कॉलेज और ऑफिस तक एआई एजुकेशन अपने पैर पसार रही है. कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ समय के अंदर एआई (Top AI Courses) अनिवार्य विषय बनने वाला है. इसलिए एआई को समझने और अपनी पढ़ाई व ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए इसकी तैयारी में जुट जाने का यही समय है. अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं और मोटी सैलरी पाने का सपना पूरा करना चाहते है, तो आपके लिए ये 5 टॉप एआई कोर्स (Top 5 AI Courses) सीखना बेहद जरूरी है. इनके सीखते ही आप अपनी नौकरी पक्की समझिए.



आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिप्लोमा (Artificial Intelligence Diploma)

एआई के एक नहीं बल्कि कई शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्स हैं. एआई के डिप्लोमा कोर्स में आपको एआई के बेसिक, पायथन प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट और डेटा प्रोसेसिंग के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी. इसमें एआई टूल्स को हैंडलिंग करना भी सिखाया जाता है. एआई डिप्लोमा कोर्स 6 महीने से 2 साल तक की ड्यूरेशन का है. इसकी फीस 50 हजार से 3 लाख रुपये तक होती है.



बी.टेक इन AI एंड डेटा साइंस (B.Tech in AI and Data Science)

अगर आपने साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास की है, तो आपके लिए बी.टेक इन AI एंड डेटा साइंस कोर्स नौकरी के कई अवसर देने वाला है. यह एक अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्स है, जिसमें छात्रों को डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा और प्रोग्रामिंग लैंग्वेंज ( R, C++, Python) सीखने को मिलेंगी. यह कोर्स करने के बाद एआई एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, जो हेल्थ और फाइनेंस सेक्टर में नौकरी के बड़े अवसर देता है. आईआईटी और एनआईटी में इसकी फीस 75 हजार से 1.50 लाख रुपये सालाना होती है. वहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इस कोर्स के लिए सालाना 1.5 लाख से 4 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं. इस कोर्स की कुल फीस 5 लाख से 20 लाख रुपये है.



बी.सी.ए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (BCA in AI)

न सिर्फ साइंस बल्कि कॉमर्स स्ट्रीम से 12वीं पास करने वाले छात्र भी बी.सी.ए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स सीख सकते हैं. यह एक ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ एआई व मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट को सिखाया जाता है. इसमें आपको डेटा एनालिसिस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एल्गोरिदम डिजाइन और एआई के बारे में पढ़ाया जाएगा. यह कोर्स एआई इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट तैयार करता है. इस कोर्स की सालाना फीस 50 हजार रुपये से 3 लाख रुपये तक है.

बीएससी एआई एंड डेटा साइंस (BSC in AI & Data Science)

यह 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है. इसमें आपको मशीनों को सोचने, सीखने और डेटा साइंस, जिसमें प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, सांख्यिकी, डेटा माइनिंग और विजुअलाइजेशन जैसे विषय सीखने को मिलेंगे. इसे सीखने के बाद हेल्थ, फाइनेंस, और ई-कॉमर्स जैसे सेक्टर में डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और AI इंजीनियर जैसी मोटी सैलरी वाली जॉब मिलेगी. इस कोर्स के लिए 12वीं कक्षा में गणित या कंप्यूटर साइंस अनिवार्य है. इस कोर्स की सालाना फीस 30 हजार रुपये से 3 लाख रुपये तक है. इस कोर्स को पूरा करने में 2 से 8 लाख रुपये का खर्च आएगा.



रोबोटिक्स एंड एआई डिप्लोमा (Robotics and AI Diploma)

ऊपर दिए गए अभी तक सभी एआई कोर्स सॉफ्टवेयर कैटेगरी के हैं, लेकिन अगर आप हार्डवेयर और मशीनों के साथ काम करने के इच्छुक हैं, तो इसके लिए रोबोटिक्स एंड एआई डिप्लोमा बेस्ट है. इसमें आपको रोबोटिक्स साइंस और मशीनरी प्रैक्टिकल अभ्यास करने का मौका मिलेगा. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ-साथ कंप्यूटर साइंस भी सीखने को मिलेगी. इस एआई कोर्स को करने के बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपको अच्छा-खासा पैकेज मिल सकता है. इस कोर्स की फीस 40 हजार से 3 लाख रुपये हैं. ध्यान रहें इन कोर्स की फीस इंस्टीट्यूट के हिसाब से अलग-अलग भी हो सकती है.