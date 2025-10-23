SSC CHSL परीक्षा के लिए स्लॉट बुकिंग शुरू, जानें कैसे करें सिटी शिफ्ट और तारीख का सलेक्शन

SSC CHSL Slot Booking : एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2025 टियर-1 परीक्षा की स्लॉट बुकिंग शुरू हो चुकी है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपनी सहूलियत के मुताबिक अपनी पसंदीदा एग्जाम सिटी, शिफ्ट और तारीखों का सलेक्शन कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास 28 अक्टूबर तक का समय है. उम्मीदवारों को लॉगिन करना होगा, एग्जाम सिटी (3 चॉइस), एग्जाम डेट और शिफ्ट चुन सकते हैं. SSC CHSL टियर-1 की परीक्षा 12 नंवबर से शुरू होगी, ये परीक्षा सीबीटी मोड में आयोजित होगी. पहले ये परीक्षा 8 सितंबर से 18 सितंबर 2025 तक चलने वाली थी. लेकिन किसी कारण ये नहीं हो सका.

इन बातों का रखें ध्यान

एसएससी पोर्टल में लॉगिन करने के बाद, जिन 3 शहरों के लिए ऑप्शन चुना था, उसी के आधार पर उम्मीदवारों को उन शहरों में अलग-अलग तारीखों और शिफ्ट में स्लॉट की उपलब्धता दिखाई जाएगी. फिर कैंडिडेट्स अपनी पसंद के अनुसार किसी भी खाली तारीख पर किसी शहर में एक शिफ्ट चुन सकते हैं. इस बात का भी ध्यान रखें कि जो उम्मीदवार रीजनल भाषा में परीक्षा देने का ऑप्शन चुना है कि उनके लिए तारीखों और शिफ्ट के ऑप्शन लिमिच हो सकते हैं.

अगर ऑप्शन चुनते समय, पहले चुने गए 3 शहरों में सभी शहरों के स्लॉट अगर फुल हो जाते हैं तो आपके लिए ऑप्शनल शहरों की लिस्ट जारी की जाएगी. कमिशन की ओर से पूरी कोशिश रहेगी कि उम्मीदवारों के शहर के पास ही एग्जाम सेंटर दिया जाए.

अगर परीक्षार्थी 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक तारीख तक शहर और शिफ्ट का ऑप्शन नहीं चुनते हैं, तो आयोग यह मान लेगा कि ऐसे कैंडिडेट्स का एग्जाम में बैठना नहीं चाहते हैं. ऑप्शन चुनने के प्रोसेस में उन्हें गाइड करने के लिए पोर्टल पर स्क्रीनशॉट के साथ एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया है.

