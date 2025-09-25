Delhi Police Vacancy 2025: कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल भर्ती के लिए फटाफट करें अप्लाई, 12वीं पास ऐसे पाए ये सरकारी नौकरी

Delhi Police Vacancy 2025: कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर पुरुष और हेड कांस्टेबल के पदों पर बंपर वैकेंसी निकाली है. सेंटल गर्वंमेंट में काम करने का शानदार मौका है. इससे पहले भी दिल्ली पुलिस में 7 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है. इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है, और आवेदन करने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2025 है. आवेदन में सुधार करने की लास्ट डेट 23 से 25 अक्टूबर तक है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

Delhi Police Bharti 2025: शैक्षणिक योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की के पास 12वीं पास योग्यता होनी चाहिए. इसके अलावा हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा गया है. भर्ती के जरिए ड्राइवर पुरुष के 737 और हेड कांस्टेबल (सहायक वायरलेस ऑपरेटर/टेलीप्रिंटर ऑपरेटर) के 552 पदों पर भर्तियां की जाएगी. आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम सीमा 18 वर्ष और अधिकतम सीमा 30 वर्ष रखी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.

Delhi Police Head constable Bharti Notification

Delhi Police constable and driver Bharti 2025

एप्लीकेशन फीस

आवेदन फीस 100 रुपये है.

सभी वर्गों की महिलाओं व एससी एसटी वर्ग के लिए कोई शुल्क नहीं है.

इन दोनों पदों पर भर्तियों के लिए सीबीटी मोड की परीक्षा को पास करना होगा.

हेड कांस्टेबल (सहायक वायरलेस ऑपरेटर/टेलीप्रिंटर ऑपरेटर) की भर्ती की लिखित परीक्षा में इस बार 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी.

प्रत्येक गलत आंसर पर एक चौथाई नंबर काटा जाएगा.

जबकि पिछली 2022 की भर्ती में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी.

डिटेल्स जानकारी के लिए उम्मीदवार नोटिफिकेशन देखें, नोटिस का लिंक आगे दिया गया है.

