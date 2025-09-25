विज्ञापन

Bihar CGL: बिहार CGL और ऑफिस अटेंडेट के 5208 पदों के आवेदन के लिए लास्ट बढ़ी, फटाफट करें अप्लाई

BSSC Recruitment 2025: अब बिहार सीजीएल भर्ती के लिए आवेदन करने का एक और मौका है. ऐसे में उम्मीदवारों को अप्लाई करने के लिए bssc.bihar.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद अपने आवेदन फॉर्म को भरकर अप्लाई करना होगा. 

नई दिल्ली:

BSSC Recruitment 2025: बिहार में बीएसएससी सीजीएल-4 भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया गया है. बिहार में सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए ये शानदार मौका है. इसे हाथ से न जानें. आवेदन करने की लास्ट डेट को  16 अक्टूबर 2025 कर दी गई है. इससे पहले आवेदन करने की लास्ट डेट 24 सितंबर 2024 थी. अब बिहार सीजीएल भर्ती के लिए आवेदन करने का एक और मौका है. ऐसे में उम्मीदवारों को अप्लाई करने के लिए bssc.bihar.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद अपने आवेदन फॉर्म को भरकर अप्लाई करना होगा. 

बिहार सीजीएल के जरिए राज्य के 6 विभागों में 1481 पदों पर भर्ती की जाएगी. आवेदन करने वाले उम्मीवारों को इस भर्ती से सबंधित सभी नियम जान लेने चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 21 साल और अधिकतम 37 साल तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी. 

पद और वैकेंसी, योग्यता

  • सहायक प्रशाखा पदाधिकारी - 1064 
  • इस पद के लिए जो उम्मीदवार आवेदन कर रहे हैं उनके पास किसी भी विषय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.
  • योजना सहायक  के लिए 88 पद हैं, जिसके लिए किसी भी विषय से ग्रेजुएशन होना चाहिए.
  • कनीय सांख्यिकी सहायक - 05 पद है,  गणित या अर्थशास्त्र या कॉमर्स या सांख्यिकी विषय से ग्रेजुएशन योग्यता होनी चाहिए.
  • डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी  के लिए 1 पद हैं, योग्यता  ग्रेजुएशन व PGDCA/BCA/BSc IT पद हैं.
  • अंकेक्षक  के लिए 125 पद हैं, योग्यता कॉमर्स, गणित, इकोनॉमिक्स या स्टैट्स में से किसी एक विषय के साथ ग्रेजुएशन) मांगी गई है.
  • अंकेक्षक, सहायक समितियां के लिए 198 पद, योग्यता गणित के साथ ग्रेजुएशन या कॉमर्स में ग्रेजुएट होना चाहिए.

चयन- प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा

सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी. इसमें सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा.

