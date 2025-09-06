8वें पे कमीशन से कितनी बढ़ जाएगी दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की सैलरी?

Delhi Police Constable Pay Scale: दिल्ली पुलिस में नौकरी करने का सपना ज्यादातर युवाओं का होता है. यह जॉब न सिर्फ रूतबा बढ़ाती है, बल्कि फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी देती है और करियर को ऊंचाईयों पर ले जाती है. जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके मन में एक ही सवाल होता है कि उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी. वहीं, जल्द ही 8वां वेतन आयोग भी लागू होने वाला है. इसके बाद सैलरी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी? इन्हीं सवालों का जवाब आइए जानते हैं आगे आर्टिकल में...

दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का सैलरी स्ट्रक्चर

वेतन आयोग- 7th CPC

पे स्केल- 21,700-69,100 रुपए

पे मैट्रिक्स- लेवल 03

बेसिक पे- 21,700 रुपए

DA (महंगाई भत्ता 17%)- 3,689 रुपए

HRA (हाउस रेंट अलाउंस)- 5,208 रुपए

TA (ट्रैवलिंग अलाउंस)- 4,212 रुपए

राशन पेमेंट- 3,636 रुपए

ग्रॉस सैलरी- करीब 38,445 रुपए

इन-हैंड सैलरी- 38,000 से 40,000 रुपए तक

8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी सैलरी

अब सबसे बड़ा सवाल कि 8वें वेतन आयोग में कितनी सैलरी बढ़ेगी. हाल ही में आई एंबिट कैपिटल और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है. इसी फैक्टर से तय होगा कि कितना इंक्रीमेंट मिलेगीा.

8वें वेतन आयोग में एक्सपेक्टेड सैलरी इंक्रीमेंट

बेस केस (Fitment Factor 1.83)- 14% तक बढ़ोतरी

मीडियन केस (Fitment Factor 2.15)- 34% तक बढ़ोतरी

अपर केस (Fitment Factor 2.46)- 54% तक बढ़ोतरी

50,000 रुपए की बेसिक पे कितनी सैलरी बढ़ जाएगी

1. फिटमेंट फैक्टर 1.82

नया बेसिक पे- 50,000 × 1.82= 91,000 रुपए

नया HRA (24%)- 21,840 रुपए

TA- 2,160 रुपए

DA- शुरुआत में जीरो हो जाता है

कुल नई सैलरी- 1,15,000 रुपए (करीब 25.5% की बढ़ोतरी)

2. फिटमेंट फैक्टर 2.15

नया बेसिक पे- 50,000 × 2.15 = 1,07,500 रुपए

नया HRA (24%)- 25,800 रुपए

TA- 2,160 रुपए

DA- जीरो

कुल नई सैलरी- 1,35,460 रुपए (करीब 48% की बढ़ोतरी)

8वें वेतन आयोग में दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की सैलरी कितनी बढ़ेगी

अगर मौजूदा समय में दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का बेसिक पे 21,700 रुपए है, तो 8वें वेतन आयोग में यह बढ़कर करीब 40,000-55,000 रुपए तक पहुंच सकता है. हालांकि, यह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा. इसमें HRA, TA और अन्य भत्ते जोड़ने के बाद इन-हैंड सैलरी 60,000-70,000 रुपए तक पहुंच सकती है.