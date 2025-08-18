Civil Service Age limit: ज्यादा से ज्यादा किस उम्र तक बन सकते हैं IAS-IPS?

UPSC Civil Service Age Limit: लोक संघ सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षा में हर साल लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं. यूपीएससी की सबसे पॉपुलर परीक्षा में से एक है सिविस सर्विस परीक्षा जिसमें पास होने वाले उम्मीदवार IAS, IPS, IFS ऑफिसर बनते हैं. यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होने के लिए कुछ शर्ते तय की गई है, सिविल सर्विस की परीक्षा आप बार-बार नहीं दे सकते हैं, आपके पास केवल कुछ ही अटेंप्ट्स होते हैं, इसके अलावा एक आयु सीमा भी तय की गई है, कई बार एज लिमिट को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि IAS-IPS में कहीं अलग-अलग आयु सीमा तो नहीं, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सारी जानकारी आपको यहां मिल जाएगी.

IPS, IFS ऑफिसर बनने के लिए आयु सीमा कैटगरी वाइज अलग तय की गई है. जिसकी जानकारी आगे डिटेल्स में है. अगर आने वाली वैकेंसी के बाद आयु सीमा में कोई बदलाव होती है तो यूपीएससी के नोटिफिकेशन में उसकी जानकारी दी जाएगी.

सामान्य वर्ग (General Category) महिला और पुरुष के लिए यूपीएससी परीक्षा देने की मिनियम एज 21 साल और अधिकतम 32 साल है. वे केवल 6 बार ही यूपीएससी परीक्षा दे सकते हैं.

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए मिनिमम आयु सीमा 21 वर्ष है, और अधिकतम आयु सीमा 35 साल है, यानी की ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है. इनके पास 9 अटेंप्ट है.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) कैटगरी के लोगों के लिए कम से कम 21 साल और अधिकतम उम्र सीमा 37 साल है. 5 साल की छूट दी गई है. अटेंप्ट की कोई लिमिट नहीं है.

बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति (PwBD)

सामान्य वर्ग के PwBD: अधिकतम 42 वर्ष (10 वर्ष की छूट)- 9 प्रयास

OBC के PwBD: अधिकतम 45 वर्ष (13 वर्ष की छूट)-9 प्रयास

SC/ST के PwBD:अधिकतम 47 वर्ष (15 वर्ष की छूट)- प्रयास की कोई सीमा नहीं

