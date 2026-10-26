Job Interview Tips: इंटरव्यू टेबल पर जाने से पहले छोड़ दें ये 10 आदतें

Interview Mistakes to Avoid : अक्सर देखा जाता है कि अच्छे रिज्यूमे और एक्सपीरिएंस होने के बावजूद उम्मीदवार इंटरव्यू राउंड में बाहर हो जाते हैं. इसकी वजह नॉलेज की कमी नहीं, बल्कि अनजाने में की गईं कुछ गलतियां रिक्रूटर्स (Recruiters) पर खराब इंप्रेशन डालती हैं. अगर आप भी किसी इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हैं, तो दरवाजे के अंदर कदम रखने से पहले इन 10 आदतों को तुरंत अलविदा कह दें. इससे आपके नौकरी पाने के चांसेस बेहतर हो सकते हैं.

बिना तैयारी के इंटरव्यू में जाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है. कंपनी के काम, विजन और जिस रोल के लिए आवेदन किया है, उसकी बेसिक जानकारी जरूर जुटा लीजिए.

इंटरव्यू के लिए 15-20 मिनट पहले पहुंचें. अगर वर्चुअल इंटरव्यू है, तो इंटरनेट और कैमरा 10 मिनट पहले ही चेक कर लें.

रिज्यूमे में मेंशन हर प्रोजेक्ट और स्किल की सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए. अगर आप अपने ही काम पर अटकेंगे, तो रिक्रूटर को आप पर शर होगा.

फर्स्ट इंप्रेशन आपकी पहनावे से बनता है. बहुत भड़कीले कपड़ों से बचें और फॉर्मल या कंपनी के वर्क कल्चर के अनुसार कपड़े पहनकर जाएं.

इंटरव्यू रूम में जाने से पहले फोन को साइलेंट मोड पर डालें. बातचीत के दौरान स्क्रीन की तरफ देखना लापरवाही और अनादर दर्शाता है.

पुरानी कंपनी के प्रति कड़वाहट दिखाना आपके नॉन-प्रोफेशनल रवैये को दर्शाता है. पुरानी नौकरी छोड़ने की वजह पॉजिटिव और करियर ग्रोथ से जुड़ी बताएं.

झुककर बैठना, उंगलियां चटकाना या नजरें चुराना घबराहट दिखाता है. सीधे बैठें, हल्की मुस्कान रखें और बात करते समय सहज आई-कॉन्टैक्ट बनाएं.

जो काम आपने नहीं किया, उसका क्रेडिट न लें. चयनकर्ता अनुभव से सच भांप लेते हैं. जो नहीं आता, उसे सीखने की ललक के साथ विनम्रता से स्वीकारें.

इंटरव्यूअर का सवाल पूरा होने से पहले बोलना शुरू न करें. एक अच्छा श्रोता होना एक बेहतरीन प्रोफेशनल की पहचान है.

इंटरव्यू के अंत में कंपनी के ग्रोथ प्लान या रोल की प्रयोरिटी पर एक-दो सवाल जरूर पूछें.