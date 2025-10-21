विज्ञापन

BSSC LDC vacancy 2025: बिहार में निकली सरकारी नौकरी, 14921 पदों के लिए जल्द करें अप्लाई

BSSC LDC Vacancy 2025:  बिहार के लोगों के लिए बंपर सरकारी नौकरी निकली है.एप्लीकेशन की प्रकिया नंवबर में खत्म होगी.

नई दिल्ली:

BSSC LDC Vacancy 2025:  बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है, एलडीसी के बंपर पदों के लिए बंपर निकली है. अगर आप इस सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं. इस वैकेंसी के जरिए कुल 14921 पदों को भरा जाएगा. सबसे अच्छी बात ये है कि आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासियों को मिलेगा. अन्य राज्यों के लोगों को जनरल कैटगरी के लिए अप्लाई करना होगा. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है, और इसकी लास्ट डेट 27 नंवबर 2025 है. 

BSSC LDC vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 12वीं पास या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए. इसके अलावा कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए.आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 18 साल और अधिकतम 37 साल होनी चाहिए. आयु  की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर होगी. अधिकतम आयु सीमा में बिहार के बीसी/ ईबीसी वर्ग, महिलाओं को तीन वर्ष, एससी/एसटी वर्ग को पांच वर्ष और दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट होगी.

सैलरी इतनी होनी चाहिए 

25,500 से 81,100 रुपये

चयन प्रक्रिया

प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और कौशल परीक्षण के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.

