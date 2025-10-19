विज्ञापन

इस दिन होगी SSC CHSL टीयर 1 की परीक्षा, अपनी मर्जी से चुन सकते हैं एग्जाम सेंटर

SSC CHSL Tier 1 2025 भर्ती परीक्षा नंवबर में आयोजित कराई जाएगी. उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर अपनी मर्जी से चुनने का मौका मिलेगा.

इस दिन होगी SSC CHSL टीयर 1 की परीक्षा, अपनी मर्जी से चुन सकते हैं एग्जाम सेंटर
नई दिल्ली:

SSC CHSL Tier 1 2025 Exam: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) 12 नवंबर को संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा (CHSL 2025) आयोजित करने जा रहा है, जिससे उम्मीदवार अपने पसंदीदा एग्जाम सेंटर, तारीख और पाली का चयन कर सकेंगे. शहर और अन्य प्राथमिकताएं चुनने का ऑप्शन 22 अक्टूबर से उपलब्ध होगा और 28 अक्टूबर, 2025 को बंद हो जाएगा. उम्मीदवारों को SSC पोर्टल पर लॉग इन करके तीन परीक्षा शहर चुनने होंगे.

एग्जाम सेंटर अपनी मर्जी से चुन सकते हैं 

अगर सभी चयनित शहर स्लॉट भर जाते हैं, तो SSC छात्रों को अपनी परीक्षा तिथि और पाली चुनने का ऑप्शन दिए बिना उपलब्ध शहर स्लॉट में से चुनने की अनुमति देगा.किसी भी क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के पास तिथियों और पाली चुनने के सीमित ऑप्शन होंगे. एसएससी ने कहा है कि एक बार परीक्षा के लिए शहर चुन लेने के बाद, बदलाव का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा.

यह परीक्षा लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC), संयुक्त सचिवालय सहायक (JSA) और डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) जैसे पदों के लिए कुल 3,131 रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है.

इतनी मिलेगी सैलरी

एलडीसी और जेएसए के लिए वेतनमान लेवल-2 (19,900 - 63,200 रुपये), डीईओ के लिए लेवल-4 (25,500 - 81,100 रुपये) और लेवल-5 (29,200 - 92,300 रुपये) निर्धारित किया गया है.

