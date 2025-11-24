विज्ञापन

BSSC Inter level Bharti 2025: बिहार में इंटर लेवल के लिए निकली 23175 पदों पर भर्तियां, ऐसे करें अप्लाई

BSSC Inter level Bharti 2025: बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (BSSC) ने इंटर लेवल के लिए बंपर भर्ती निकली है. एप्लीकेशन की प्रक्रिया जारी है.

नई दिल्ली:

BSSC Inter level Bharti 2025: बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (BSSC) ने इंटर लेवल के लिए बंपर भर्ती निकली है. इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार इस सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते  हैं. जिसके तहत कुल 23175 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. यह भर्ती स्पेशल रूप से उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है, जो 12वीं पास हैं. एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 25 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. 

एप्लीकेशन फीस

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सभी कैटगी के उम्मीदवारों को 100 रु आवेदन शुल्क देना होगा.इन पदो पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से परीक्षा पास की हो  इंटरमीडिएट (12th) पास होना चाहिए. आयु सीमा  21 वर्ष और अधिकतम उम्र कैटेगरी के अनुसार 37, 40 या 42 वर्ष तक रखी गई है. आयु की गणना 01 अगस्त 2025 के अनुसार तय की जाएगी.

कितनी मिलेगी सैलरी

इन पदों पर सलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को पे लेवल 4 और ग्रेड पे 1,900 रुपये से 2,400 रुपये तक दी जाएगी. सरकारी नौकरी के भत्ते और अन्य लाभ भी दिए जाएंगे. चयन प्रक्रिया कई चरणों में होगी जिसमें प्रीलिम्स परीक्षा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और अंत में मेडिकल टेस्ट शामिल रहेंगे.एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाकर सभी जानकारी पढ़ें.

