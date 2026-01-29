विज्ञापन

BSSC इंटर लेवल भर्ती की आवेदन तिथि बढ़ी, अब 25,311 पदों पर होगी बहाली

अगर आप 12वीं पास हैं, तो बिना देर किए BSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तुरंत अप्लाई करें. याद रखें, पदों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, आपके सिलेक्शन होने के चांस भी उतने ही बढ़ जाएंगे.

अगर आप किसी वजह से अब तक फॉर्म नहीं भर पाए थे या आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं थे, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है.

BSSC 2nd Inter Level Vacancy extend : बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर एक बड़ा धमाका किया है. आयोग ने न केवल आवेदन करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है, बल्कि पदों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी की है. अब यह भर्ती और भी बड़ी हो गई है, जिससे हजारों और युवाओं को नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है.

809 नए पद जुड़े, अब 25 हजार के पार पहुंची वैकेंसी

BSSC ने जानकारी दी है कि इस भर्ती में 809 नए रिक्त पद और जोड़ दिए गए हैं. इसका मतलब है कि अब कुल पदों की संख्या बढ़कर 25,311 हो गई है.  यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है जो क्लर्क, राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव जैसे पदों पर काम करना चाहते हैं.

16 फरवरी तक भर सकेंगे फॉर्म, हाथ से न जाने दें मौका

अगर आप किसी वजह से अब तक फॉर्म नहीं भर पाए थे या आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं थे, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है. आयोग ने आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 16 फरवरी 2026 कर दिया है.

हालांकि, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि परीक्षा शुल्क (Exam Fee) जमा करने की आखिरी तारीख 13 फरवरी 2026 ही है. इसलिए 13 तारीख तक अपनी फीस जमा कर दें, ताकि 16 फरवरी तक आप अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर सकें.

अगर आप 12वीं पास हैं, तो बिना देर किए BSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तुरंत अप्लाई करें. याद रखें, पदों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, आपके सिलेक्शन होने के चांस भी उतने ही बढ़ जाएंगे.


 

