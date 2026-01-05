विज्ञापन

Bihar STET Result 2025: आज जारी हो सकता है रिजल्ट, जानिए पासिंग मार्क्स और डायरेक्ट लिंक

BSEB आज बिहार एसटीईटी रिजल्ट 2025 जारी कर सकता है. जो कैंडिडेट्स अक्टूबर-नवंबर में हुई परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. जानिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस.

Read Time: 3 mins
Share
Bihar STET Result 2025: आज जारी हो सकता है रिजल्ट, जानिए पासिंग मार्क्स और डायरेक्ट लिंक
यह एग्जाम 14 से 31 अक्टूबर 2025 तक हुआ था.

बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET 2025) के रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए आज बड़ा दिन है. बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) आज, 5 जनवरी 2026 को STET पेपर-1 और पेपर-2 का रिजल्ट जारी कर सकता है. जो उम्मीदवार 14 अक्टूबर से 16 नवंबर 2025 के बीच परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.com पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकते हैं. जानिए रिजल्ट चेक करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए.

Bihar BSEB STET Result 2025: क्या है लेटेस्ट अपडेट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, BSEB के चेयरमैन आनंद किशोर ने रिजल्ट जारी होने की जानकारी दी है. दोनों पेपर के रिजल्ट एक साथ जारी किए जाएंगे. पेपर-1 कक्षा 9वीं और 10वीं के शिक्षक बनने वालों के लिए और पेपर-2 कक्षा 11वीं और 12वीं के शिक्षक बनने वालों के लिए है. अगर आप अपनी कैटेगरी के अनुसार तय प्रतिशत हासिल कर लेते हैं, तो आप STET पास माने जाएंगे.

Bihar STET 2025 पास करने के लिए कितने नंबर जरूरी

बिहार STET 2025 परीक्षा में पास करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग कटऑफ तय किए हैं. जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को इस परीक्षा में पास होने के लिए 50 प्रतिशत अंक, पिछड़ा वर्ग (BC) को 45.5 प्रतिशत अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और EWS को 42.5 प्रतिशत अंक चाहिए। अगर आप एससी, एसटी, दिव्यांग, महिला उम्मीदवार हैं, तो 40 प्रतिशत अंक पासिंग मार्क्स होंगे.

Bihar STET Result 2025 कैसे चेक करें

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.com पर जाएं.
  • लॉगिन पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, DoB और कैप्चा कोड डालें.
  • सबमिट और लॉगिन पर क्लिक करें.
  • स्क्रीन पर आपका STET Result 2025 दिख जाएगा.
  • रिजल्ट डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

Bihar STET Exam 2025 से जुड़ी जरूरी बातें

यह एग्जाम 14 से 31 अक्टूबर 2025 तक हुआ था. इसके बाद प्रोविजनल आंसर की रिलीज की गई थी. 27 नवंबर तक ऑब्जेक्शन का मौका दिया गया था. यह परीक्षा MCQ (Multiple Choice Questions) आधारित थी. इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी.रिजल्ट के साथ ही बोर्ड फाइनल आंसर की भी जारी कर सकता है. STET पास करने वाले उम्मीदवारों को पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा. यह सर्टिफिकेट लाइफटाइम वैलिड रहेगा. STET सर्टिफिकेट बिहार में टीचर भर्ती के लिए पात्रता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Stet Result 2025, Bseb Stet 2025 Result, Bihar Stet Paper 1 Result, Bihar Stet Paper 2 Result, Bseb Stet Result Today
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com