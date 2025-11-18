विज्ञापन

बिहार बोर्ड जल्द जारी कर सकता है 10वीं और 12वीं की डेटशीट, ऐसे करें डाउनलोड

Bihar Board Exam Date Sheet: बिहार बोर्ड की तरफ से जल्द बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेटशीट जारी की जा सकती है, बताया गया है कि इसे लेकर तैयारियां हो चुकी हैं और कभी भी शेड्यूल जारी हो सकता है.

Read Time: 2 mins
Share
बिहार बोर्ड जल्द जारी कर सकता है 10वीं और 12वीं की डेटशीट, ऐसे करें डाउनलोड
Bihar Board Exam 2026: बिहार बोर्ड परीक्षाओं की तारीख

Bihar Board Exam 2026 Date Sheet: बिहार में चुनाव नतीजों के बाद अब जिस चीज का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो है बोर्ड परीक्षाओं की तारीख... बिहार बोर्ड की तरफ से कभी भी बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी की जा सकती है. परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों छात्र इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इससे पहले सीबीएसई, यूपी बोर्ड और ICSE बोर्ड की तरफ से अपने शेड्यूल जारी किए गए हैं, अब बिहार बोर्ड भी इसे जारी करने की तैयारी कर चुका है. बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com पर जाकर छात्र डेटशीट देख सकते हैं. 

कब तक जारी होगी डेटशीट?

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेटशीट जारी करेगा. पिछले साल की तारीख को देखते हुए बताया जा रहा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक ये डेटशीट जारी की जा सकती है. हालांकि बाकी बोर्ड की तरह बिहार बोर्ड नवंबर के आखिर तक भी छात्रों के लिए डेटशीट रिलीज कर सकता है. फिलहाल बोर्ड की तरफ से इसे लेकर कोई जानकार नहीं दी गई है. 

कड़ाके की ठंड के चलते यहां बदल गई है स्कूलों की टाइमिंग, नोट कर लीजिए नाम

ऐसे डाउनलोड करें टाइम टेबल 

  • बिहार बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाना होगा. 
  •  
  • होमपेज पर कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा डेट शीट 2026 या कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा डेट शीट 2026 पर क्लिक करें
  • यहां पर क्लिक करते ही आपके सामने डेटशीट की पीडीएफ कॉपी खुल जाएग, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं. 
  • डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंटआउट भी अपने पास रख लें. 

दो शिफ्ट में होती है परीक्षा 

बिहार बोर्ड आमतौर पर दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करता है. पहली शिफ्ट में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक और दूसरी शिफ्ट में दोपहर 1:45 बजे से शाम 5:00 बजे तक परीक्षा होती है. पिछले साल बिहार बोर्ड की तरफ से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 फरवरी से 15 फरवरी तक और कक्षा 10 की परीक्षाएं 17 फरवरी से 25 फरवरी तक आयोजित की गई थीं. हालांकि इस बार डेटशीट में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Board Exam Date Sheet, Bihar Board Exam Date Sheet 2026, BSEB Date Sheet, BSEB Class 10 And 12 Schedule
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com