BPSC Judicial Services 2021 का इंटरव्यू लेटर हुआ जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उसकी अच्छी तरह से जांच जरूर कर लें, यदि उसमे किसी तरह की गड़बड़ी है तो जल्द से जल्द अधिकारीयों से संपर्क करें और उसे ठीक करवाएं. सही विवरण न होने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आपको इंटरव्यू राउंड में भाग नहीं लेने दिया जाएगा.

प्रवेश पत्र डाउनलोड करें

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के चरण

आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं

होमपेज पर उपलब्ध, “Interview Letters: For Candidates appearing in interview between 22nd August – 3rd September, 2022 under 31st Bihar Judicial Services Competitive Examination” लिंक पर क्लिक करें.

लॉगिन डिटेल दर्ज करें और सबमिट करें

इंटरव्यू लेटर की जांच करें और डाउनलोड करें

भविष्य में उपयोग के लिए एक प्रिंटआउट लेकर रख लें

