NMC ने 2024-25 के लिए 10,650 नयी MBBS सीट और 41 नए मेडिकल कॉलेज को दी मंजूरी

मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी... राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने नए सेशन से 2024-25 के लिए 10,650 नई एमबीबीएस सीटों को मंजूरी दे दी है.

नई दिल्ली:

New Medical Seat: मेडिकल में एडमिशन लेने वाले और डॉक्टर बनने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है. MBBS सीटों की संख्या को बढ़ा  दिया गया है. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए 10,650 नई एमबीबीएस सीटों को मंजूरी दे दी है. एनएमसी के अध्यक्ष डॉ. अभिजात शेठ ने भी पुष्टि की है कि आयोग को लगभग 5,000 पोस्ट ग्रेजुएशन सीटों की वृद्धि की उम्मीद है, जिससे देश भर में कुल सीटों की संख्या लगभग 67,000 हो जाएगी.यह वृद्धि भारत में चिकित्सा शिक्षा की उपलब्धता बढ़ाने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है.

कुल MBBS की सीटें इतनी हो गई है

एनएमसी प्रमुख डॉ. अभिजात शेठ ने बताया कि 41 नए मेडिकल कॉलेज के जुड़ने से देश में कुल चिकित्सा संस्थानों की संख्या 816 हो गई है. उन्होंने बताया कि कुल 10,650 एमबीबीएस सीट को मंजूरी दी गई है. इससे 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के लिए कुल एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर 1,37,600 हो जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) की सीट भी शामिल हैं.

स्नातकोत्तर (पीजी) प्रोग्राम के लिए, एनएमसी को नई और नवीनीकृत सीटों के लिए 3,500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं.इस साल यूजी और पीजी दोनों सीट में कुल वृद्धि लगभग 15,000 होगी.फाइन अप्रूवल प्रक्रिया और परामर्श में कुछ देरी हुई है, हालांकि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि ये प्रक्रियाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएंगी.

नए सेशन से इतने सीटों पर मिलेगा एडमिशन

आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए मान्यता, परीक्षाओं और सीट मैट्रिक्स अप्रूवल के कार्यक्रम का विवरण देने वाला एक खाका जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा. इसके अलावा, 2025-26 के आवेदनों के लिए पोर्टल नवंबर की शुरुआत में खुलने वाला है. डॉ. शेठ ने विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला कि इस वर्ष हाल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ‘मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड' (एमएआरबी) के फैसलों के खिलाफ सभी अपीलों का निपटारा बिना किसी अदालती हस्तक्षेप के किया गया.

NMC, Mbbs Seat, MBBS Seats And College List, NMC Admission, NMC Application
