BPSC 71वीं का एडमिट कार्ड जारी, लेकिन नहीं खुल रही वेबसाइट, परीक्षार्थी परेशान

आयोग ने तकनीकी खामी को स्वीकारते हुए जल्द ठीक कर लेने का आश्वासन दिया है. साथ ही छात्रों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं.

BPSC Prelims Exam : बता दें कि इस परीक्षा के लिए 470528 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है.

BPSC 71st Admit Card :  बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आज बीपीएससी (BPSC) ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा (CCE) 2025 का एडमिट कार्ड आज जारी कर दिया गया है, लेकिन वेबसाइट के बार-बार क्रैश होने के कारण अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं. आयोग ने तकनीकी खामी को स्वीकारते हुए जल्द ठीक कर लेने का आश्वासन दिया है. साथ ही छात्रों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं.

हेल्पालाइन नंबर - 06122237999,9297739013,8235422948,8235422867 

हालांकि ये नंबर वर्किंग डेज में ही सक्रिय रहते हैं. बता दें कि इस परीक्षा के लिए 470528 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. ऐसे में माना जा रहा है इतनी संख्या में एक साथ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के कारण सर्वर क्रैश हो रहा है. 
 

