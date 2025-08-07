AFCAT 2 की एग्जाम सिटी स्लिप हुई जारी, यहां से करें डाउनलोड

AFCAT 2 Exam city intimation slip 2025 : भारतीय वायुसेना ने भारतीय वायुसेना एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट-2 (AFCAT) 2025 की सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है. परीक्षार्थी afcat.cdac.in पर जाकर एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं. आपको बता दें कि AFCAT-2 की परीक्षा 23,24 और 25 अगस्त 2025 को आयोजित की जाएगी. सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी Email ID और Password डालकर लॉग इन करना है.

AFCAT 2 Exam city intimation slip 2025 कैसे करें डाउनलोड

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाएं

अब होम पेज के news सेक्शन पर जाएं

इसके बाद आप AFCAT 2 की एग्जाम सिटी स्लिप 2025 लिंक पर जाकर क्लिक करें

क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा

अब ई-मेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करिए

इसके बाद आपकी स्क्रिन AFCAT-2 की एग्जाम सिटी स्लिप 2025 नजर आने लगेगी

अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.



इस भर्ती के माध्यम से फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल एंड नॉन टेक्विकल) ब्रांच में 284 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.

