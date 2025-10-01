विज्ञापन

Bihar STET Exam Date: इस दिन होगी बिहार टीईटी की परीक्षा, 11 अक्टूबर को जारी होगा एडमिट कार्ड

STET Exam 2025: बिहार टीईटी भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम की डेट घोषित कर दी गई है. साथ ही एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर को जारी किया जाएगा.

नई दिल्ली:

Bihar STET Exam Date: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने बिहाट टीईटी भर्ती परीक्षा के लिए नई परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी गई है. इस परीक्षा के लिए जो उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं, वे तारीखों को नोट कर लें. जारी नई शेड्यूल के मुताबिक, बिहार सीईटी की भर्ती कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) 14 अक्टूबर को होगी. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर तक जारी होंगे. एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट  bsebstet.org पर जारी होगा.

आवेदन की डेट बढ़ने के कारण एग्जाम देरी से कराई जा रही है

परीक्षार्थी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर इसे डाउनलोड कर सकेंगे. पहले कहा गया था कि बिहार एसटीईटी परीक्षाएं 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आयोजित की जाएंगी.  इससे पहले एग्जाम और रिजल्ट दोनों पहले होने वाले थे, लेकिन आवेदन की तारीखों को बढ़ाने के बाद एग्जाम की डेट और रिजल्ट टाइम को बढ़ा दिया गया है. अब परीक्षा का रिजल्ट 16 नवंबर तक जारी किए जाएगा.

STET एग्जाम पास करने वाले BPSC TRE परीक्षा में होंगे शामिल

STET एग्जाम में पास होने वाले उम्मीदवार बीपीएससी टीआरई परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे.एसटीईटी भर्ती परीक्षा लाइफटाइम वैलिड होगा. BPSC TRE 4 की भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा. नोटिस के बाद उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे. 

