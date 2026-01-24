Bihar SDRF Bharti 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए बिहार में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, कुक और स्वीपर समेत कई पदों पर निकली भर्ती

Bihar SDRF Bharti 2026 : बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) के तहत बिहार SDRF (State Disaster Response Force) में खाली पड़े पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इस भर्ती में शामिल होने के लिए आपको बहुत बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है. अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं, तो आप अपना सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी.

Bihar SDRF Bharti 2026 : किन-किन पदों पर कितनी होगी भर्ती?

बिहार SDRF में इस बार ग्रुप-D और अन्य सहायक पदों पर कुल 118 रिक्तियों की भर्ती निकाली गई है. इसमें मुख्य रूप से ये पद शामिल हैं:

कुक (रसोइया) - 9 पद

स्वीपर (सफाई कर्मचारी) - 23 पद

धोबी - 31 पद

नाई - 37 पद

जलवाहक (Water Carrier) - 18 पद शामिल हैं.

Bihar SDRF Bharti 2026 : योग्यता और उम्र सीमा (Eligibility & Age Limit)

इन पदों के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (Matric) पास होना अनिवार्य है. इसके अलावा पद के अनुसार कार्य में दक्षता भी जरूरी है. जैसे कुक और वाटर कैरियर के लिए शाकाहारी और मांसाहारी भोजन बनाने आना चाहिए. वहीं, नाई के पद के लिए हेयर कटिंग और शेविंग आना जरूरी है, जबकि धोबी को कपड़े धोने का अनुभव और स्वीपर को साफ-सफाई में दक्ष होना आवश्यक है.

आयु सीमा - वहीं, इन पदों के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल तक निश्चित की गई है. उम्र की गणना 1 दिसंबर 2025 के आधार पर की जाएगी.

हालांकि, बिहार सरकार के नियमों के अनुसार OBC, SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र में छूट दी जाएगी. आपको बता दें कि आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा.

Bihar SDRF Bharti 2026 : कितनी होगी सैलरी

इन पदों के लिए चयनिय उम्मीदवारों मंथली सैलरी 22, 000 रूपये होगी. यह मानदेय संविदा या मानदेय आधार पर होगा, जिसमें किसी भी तरह भत्ता शामिल नहीं होगा.

Bihar SDRF Bharti 2026 : कैसे करें आवेदन और क्या है आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है. यह शुल्क बैंकर्स चेक, डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से जमा करना होगा. यह कमांडेंट, बिहार एसडीआरएफ के नाम देय होगा.

आपको बता दें कि बिहार SDRF BHART 2026 का नोटिफिकेशन 29 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है. इसकी अंतिम तिथि नोटिफिकेशन जारी होने के 30 दिन बाद तक रखी गई है. ऐसे में समय रहते उम्मीदवार फॉर्म भर दें.

Bihar SDRF Bharti 2026 : चयन प्रक्रिया क्या होगी

चयन तीन चरणों में होगा

पहला- दस्तावेजों का सत्यापन

दूसरा- संबंधित पद के अनुसार कौशल परीक्षा होगी

तीसरा - साक्षात्कार

तीनों चरणों में पास उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.

Bihar SDRF Bharti 2026 : आवेदन की प्रक्रिया

इन पदों के लिए आवेदन उम्मीदवारों को आवेदन पत्र अपने हस्तलेखन में निर्धारित प्रारूप में भरना होगा. आवेदन के साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र, एक्सपीरिएंस सर्टिफिकेट, जाति और निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और दो स्व-पता लिखे लिफाफे संलग्न करने होंगे.

Bihar SDRF Bharti 2026 : कहां भेजना होगा आवेदन

इन पदों के लिए आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से कमांडेंट, राज्य आपदा मोचन बल, लाई रोड, एचपीसीएल के पास, बिहटा, पटना-801103 के पते पर भेजना होगा. लिफाफे पर पद का नाम बिल्कुल स्पष्ट लिखें, इस बात का खास ध्यान रखें.

Bihar SDRF Bharti 2026 : दिशा-निर्देश

भर्ती से जुड़े शर्तों के अनुसार महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा. दिव्यांग और सेनानी के आश्रितों को भी आरक्षण का फायदा मिलेगा. वहीं, इंटरव्यू और कौशल परीक्षा के लिए किसी प्रकार का ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा अधूरे गलत भरे आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे.