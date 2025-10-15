BSSC 2nd Inter Level Vacancy: बिहार में निकली 23175 पदों पर सरकारी नौकरी, आवेदन आज से शुरू

BSSC 2nd Inter Level Bharti 2025: बिहार में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक और अच्छी खबर है. बिहार सेकेंड इंटर लेवल भर्ती के तहत निकलीं है, जिसके तहत 23175 वैकेंसी को भरा जाएगा. पहले इस वैकेंसी के जरिए 12199 पदों पर भर्ती होनी थी. लेकिन पदों की संख्या बढ़ा दी गई है. दोबारा से इन पदों पर भर्ती शुरू हो रही है. जो उम्मीदवार आवेदन नहीं कर पाए हैं उनके लिए एक और मौका है. जो उम्मीदवार अप्लाई कर चुके हैं उन्हें दोबारा अप्लाई कराने की जरूरत नहीं है.

इच्छुक अभ्यर्थी www.onlinebssc.com पर जाकर एप्लाई कर सकेंगे. कुल 23175 वैकेंसी में 35 फीसदी क्षैतिज आरक्षण के तहत 7394 पद महिलाओं के लिए आरक्षण मिलेगा. 23175 वैकेंसी में 10142 पद अनारक्षित हैं. 3212 पद एससी, 219 पद एसटी, 3974 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 2562 पिछड़ा वर्ग, 767 पिछड़े वर्गों की महिलाओं और 229 पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे.

एग्जाम कब होगा

इस भर्ती का सलेक्शन लिखित परीक्षा के जरिए होगा, जिसके लिए ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी. अबतक इस भर्ती के लिए 27 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं. ये वैकेंसी 9 साल बाद आई है.इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को 12वीं पास होना होगा. साथ ही कंप्यूटर टाइपिंग भी आनी चाहिए.

कैसे होगा इस भर्ती में चयन

अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा, स्किल टेस्ट से होगा. प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा. प्रीलिम्स में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता से प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक कटेगा। पेपर 2 घंटा 15 मिनट की होगी.

