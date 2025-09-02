बिहार में होगा बदलाव, इंटर्नशिप करने वाले छात्रों की स्कॉलरशिप बढ़ेगी, इन जिलों में Medical College खोलने की मंजूरी

Bihar News: बिहार चुनाव से पहले सरकार ने सरकारी नौकरी करने वाले कैंडिडेट के लिए और मेडिकल स्टूडेंट्स से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई है. बिहार कैबिनेट ने कई प्रस्तावों की घोषणा की है. जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय में कुल 1800 पद को बढ़ाया गया है. इसके अलावा पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के छात्रवृत्ति योजना को लेकर 241 करोड रुपए की मंजूरी दी गई है. सहायकों का मानदेय बढ़ाया गया है. सरकारी नौकरियां आने वाली है, क्योंकि हाईकोर्ट में कई नए पदों को बनाया गया है, जिसके लिए भर्तियां भी निकलेंगी.

बिहार के खिलाड़ियों के लिए सिधी भर्ती

विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी (Bihar Science Technology) शिक्षा विभाग के कई योजना को मंजूरी मिली है. जिसकी डिटेल्स जानकारी जल्द ही दी जाएगी. किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिले में नए चिकित्सा कॉलेज (Bihar Medical College) अस्पताल के निर्माण को मंजूरी मिली है. इसके अलावा बिहार के बेहतर खिलाड़ियों को नौकरी के लिए सिधी भर्ती होगी जिसके लिए नियमावली को मंजूरी मिली है.

मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी

राज्य में चिकित्सा क्षेत्र के सभी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे छात्राओं के छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी कर दी गई है. हालांकि स्कॉलरशिप में कितनी बढ़ोतरी होगी इसकी जानकारी तो फिलहाल नहीं दी गई है, लेकिन इन प्रस्तावों को पूरा करने के लिए काम शुरू होने पर एक-एक करके जानकारी दी जाएगी. पंचायती तकनीकी लेखपाल आईटी सहायक के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है.

