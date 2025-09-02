Bank Jobs 2025: देश भर के बैकों के लिए निकली 13217 वैकेंसी, योग्यता, सैलरी, फीस, सभी जानकारी बस क्लिक में

RRB Vacancy 2025 Online Application: बैंक में नौकरी करने के लिए हर साल लाखो उम्मीदवार तैयारी करते हैं. लेकिन कम सीटों की वजह से कई बार मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है. लेकिन इस बार आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि इस बार बंपर वैकेंसी निकली है. IBPS ने कुल 13217 पदों पर नियुक्ति के लिए जॉब नोटिफिकेशन जारी किया है. इनमें कई पद शामिल है जैसे, रीजनल रूरल बैंक आरआरबी में ल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क) के 7972 पद हैं, क्लर्क और पीओ के पदों की भी भर्ती होगी, ऐसे में ग्रेजुएट्स से लेकर कई डिग्री होल्डर के लिए सरकारी नौकरी करने का सुनहरा मौका है. पूरी डिटेल्स जानकारी यहां पढ़िए.

आवेदन की प्रक्रिया कल यानी 1 सितंबर से ही शुरू हो चुकी है, तो आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं. एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 21 सितंबर 2025 है. प्रीलिम्स एग्जाम का आयोजन नवंबर 2025 में किया जाएगा. इसके बाद मेन्स परीक्षा का आयोजन जनवरी-फरवरी में किया जाएगा. डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें.

RRB Vacancy 2025 Online Application Form

क्या होनी चाहिए योग्यता ( RRB Bank Job Eligibility)

मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क) के पदों के लिए उम्मीदवारों को किसी भी विषय से ग्रेजुएशन करना होगा.

पे स्केल-1 होगा.

जनरल बैंकिंग ऑफिसर (मैनेजर) के पदों के लिए योग्यता 50 फीसदी अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन। व दो साल का अनुभव मांगी गई है.

पे स्केल-II

आईटी ऑफिसर स्केल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स / संचार / कंप्यूटर विज्ञान/आईटी में 50 प्रतिशक नंबरों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री और 1 साल का एक्सपीरिएंस मांगी गई है.

पे स्केल-II

सीए ऑफिसर के लिए सीए परीक्षा पास तथा सीए के रूप में एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए.

पे स्केल-II

लॉ ऑफिसर के लिए 50 फीसदी अंकों के साथ कानून में लॉ डिग्री (LLB) और 2 साल का वकालत का अनुभव होना चाहिए.

स्केल-II

ट्रेजरी मैनेजर के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वित्त में सीए या एमबीए एवं 1 साल का अनुभव

पे स्केल-II

एज लिमिट (IBPS Vacancy Age Limit)

ऑफिस असिस्टेंट - 18-28 वर्ष

ऑफिसर स्केल ।-18-30 वर्ष

ऑफिसर स्केल ।। - 21-32 वर्ष

ऑफिसर स्केल III-21-40 वर्ष

एप्लीकेशन फीस

एससी, एसटी, PwBD कैटेगरी के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 175 रुपये शुल्क देना होगा, अन्य कैटेगरी के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 850 रुपये शुल्क देना होगा.

