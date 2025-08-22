विज्ञापन

बिहार गुरु शिष्य परंपरा योजना के लिए ऐसे करें अप्लाई, गुरुओं को मिलेंगे 15 हजार, शिष्य को 3000, जान लीजिए योग्यता

Bihar Guru Shishya Parampara Yojana: कला, संस्कृति और युवा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत की गई है.

नई दिल्ली:

Bihar Guru Shishya Parampara Yojana: कला, संस्कृति और युवा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की गई है. जिसका उद्देश्य बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा दुलर्भ और विलुप्तप्राय पारंपरिक लोक और शास्त्रीय कलाओं को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए युवाओं को विशेषज्ञ गुरुओं के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्रदान करना है. इसके लिए आवेदन करना होगा, जिसमें चयनित 20 गुरुओ को प्रत्येक को 15000 रु हर महीने, संगतकार को 7500 रु और 160 शिष्यों को 3000 हजार रु हर महीने स्कॉलरशिप दी जाएगी. 

दीक्षांत समारोह का किया जाएगा आयोजन

इस योजना अंदर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षु अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा. यह योजना राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है. 

बिहार गुरु शिष्य योजना के लिए कुछ पात्रता है 

  • गुरू की आयु 50 साल या उससे अधिक होनी चाहिए.
  • गुरु बिहार के मूल निवासी है
  • गुरु का संबंधित विलुप्त प्राय विद्या में न्यूनतम 10 सालों का अनुभव होना चाहिए.
  • गुरु के पास प्रशिक्षण देने के लिए निवास में और सही स्थान होना चाहिए साथ ही प्रशिक्षण केंद्र की भी सुविधा होनी चाहिए.

कैसे करें आवेदन?

आवेदन करने के लिए पात्र उम्मीदवारों को विभागीय वेबसाइट state.bihar.gov.in/yac/ पर जाना होगा.
इसके बाद सभी जरूरी प्रमाण पत्रों के साथ-साथ और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय में स्पीड पोस्ट और हाथों-हाथ 31 अगस्त तक भेजना होगा. 

