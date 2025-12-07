विज्ञापन

नीति आयोग के साथ का काम करने का सुनहरा मौका, 10 दिसंबर तक कर दें अप्लाई

NITI Aayog Internship: नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI आयोग) ने एक इंटर्नशिप स्कीम शुरू की है. जिसके तहत कॉलेज में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स NITI आयोग के साथ काम कर सकते हैं. ये इंटर्नशिप कम से कम 6  हफ्ते की होगी और अधिकतम 6 महीने की.

NITI आयोग के साथ काम करके छात्रों को एक नया तरह का अनुभव मिलेगा.

NITI Aayog Internship: NITI आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के साथ काम करने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है. NITI आयोग ने एक इंटर्नशिप स्कीम शुरू की है. जिसके तहत UG/ग्रेजुएट/PG डिग्री कर रहे स्टूडेंट्स NITI आयोग के साथ 6 महीन तक काम कर सकते हैं. ये इंटर्नशिप कम से कम 6  हफ्ते की होगी और अधिकतम 6 महीने की. ये पूरी तरह से अनपेड होगी यानी इस दौरान आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे. NITI आयोग के साथ काम करके छात्रों को एक नया तरह का अनुभव मिलेगा, जो कि आगे जाकर काम आएगा. आइए अब जान लेते हैं कि कौन से छात्र इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं.

कौन से छात्र कर सकते हैं आवेदन

  1. भारत या विदेश में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/इंस्टिट्यूशन के बोनाफाइड स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं.
  2. 12वीं क्लास में कम से कम 85% या उसके बराबर मार्क्स होने चाहिए.
  3. ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने पोस्ट-ग्रेजुएट प्रोग्राम के पहले साल/दूसरे सेमेस्टर के टर्म-एंड एग्जाम पूरे कर लिए हैं या रिसर्च/Ph.D. कर रहे हैं.
  4. ग्रेजुएशन में कम से कम 70% या उसके बराबर मार्क्स होने चाहिए.
  5. जो स्टूडेंट्स फाइनल एग्जाम दे चुके हैं या जिन्होंने अभी-अभी ग्रेजुएशन/PG पूरा किया है और हायर स्टडीज़ के लिए एडमिशन का इंतज़ार कर रहे हैं, वो इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं.

एप्लीकेशन प्रोसेस

जो एप्लिकेंट इंटरेस्टेड हैं, वे 6 Nov 2025 तक NITI Aayog की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर दें. 

